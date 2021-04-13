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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
İftar sofralarının vazgeçilmezi hurma satışları hareketlendi

İftar sofralarının vazgeçilmezi hurma satışları hareketlendi

Hurma görüntüleri

Kuruyemiş İran 

-Esnaf röportajı
-detaylar

( EDİRNE -ÖZEL) EDİRNE

-. 12 TL ile 75 TL arasında satışa sunulan hurmada, vatandaşlar en çok fiyatı en düşük olan hurmayı tercih ediyor. Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden olan hurmanın satışları hareketlendi. Cezayir hurması 20 lira, İran hurması 12 lira, Tunus hurması ise 75 liradan satışa sunuluyor. Hurma satışları hareketlendi Saraçlar caddesindeki kuruyemişçi Hakan Çakıcı, ramazana bir gün kala hurma satışlarının da hareketlendiğini belirterek, vatandaşların genellikle fiyatı uygun olan hurmayı tercih ettiğini söyledi.

(KU-
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