Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Hurmalar tezgahları süsledi

Hurmalar tezgahları süsledi

Hurmalardan detay

Ramazan Ayı Allah 

-Röportaj
-detaylar

( İSTANBUL )- Fiyatlar 10 liradan başlıyor İSTANBUL

- Ramazan ayı yaklaştı, hurmalar tezgahlardaki yerini almaya başladı.
Eminönü’nde, fiyatlar ortalama 10 ile 88 lira arasında değişiyor. Ramazan ayının vazgeçilmez yiyeceği olan hurma, Eminönü’nde tezgahları süslemeye başladı.
Her keseye uygun hurma satışı yapılırken, kalitesine ve cinsine göre fiyatları değişiyor. Medine hurması 48 lira, Kudüs hurması ise 70 liradan satılırken ortalama 10 ile 88 lira arasında hurma fiyatları alıcı buluyor. “Hurma fiyatları 10 lira ile 88 lira arası değişiyor” Geçen hafta yoğunluğun olduğunu belirten Eminönü esnafı Hasan Öner, “İnşallah bu haftada işlerimiz iyi olur. Hurma Ramazan ayının ve sofralarımızın lezzetli meyvesi ayrı zamanda faydalı bir ürün. Vatandaşların tüm ihtiyaçları için ürünlerimizi hazırladık. Yaklaşık 10 gündür işlerimiz güzel. Tekrardan kısıtlamanın gelmesi inşallah etkilemez bizi. Hurmayı her zaman satıyoruz. Ramazan ayında ayrı bir talep oluyor. Hurma fiyatları 10 lira ile 88 lira arası değişiyor. Her bütçeye göre hurmamız var. Eminönü esnafı hurma ve komposto ürünleriyle ramazan ayına hazır” diyerek sözlerini tamamladı. “Ramazan ayı öncesi beklentimiz yüksek” Salgın nedeniyle beklentilerinin her zamanınkinin altında olduğunu belirten Eminönü esnafı İlyas Çelik, “Kısıtlamalar var ama bizler Ramazan ayına hazırız. Soflarımızı süsleyen hurmalarımızı tezgahlarımıza indirdik. Hurmalara talep önümüzde ki hafta başlar. Beklentimiz yüksek. Hurmalarımız arasında Medine hurması var 48 lira, Kudüs hurması ise 70 liradan satıyoruz” şeklinde konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Otomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç FiyatlarıOtomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç Fiyatları
Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement