Hurda ahşap atıklar, öğrencilerin elleriyle mobilyaya dönüşüyor

-Öğrencilerin çalışmaları

-Atölyeden görüntü

-Şef İbrahim Aldırmaz, Müdür Yardımcısı M.Yaşar Akarsu, Müdür M. Sadık Kıran ve öğrenci Yusuf Karahan röp.

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( ŞANLIURFA -ÖZEL) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Meslek Lisesi öğrencileri, okulda kurulan mobilya bölümünde hurda ahşap atıkları ve paletleri mobilyaya dönüştürüp tekrardan ekonomiye kazandırıyor.Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 2017-2018 eğitim öğretime faaliyete giren, malzeme eksikliği nedeniyle faaliyetlerine yeni başlayan Mobilya ve İç Mekân Teknolojisi bölümde eğitim gören öğrenciler, okullarda hurda halinde olan ahşap malzemeler ile paletleri toplayıp mobilyaya dönüştürüyor. Şık ve estetik malzemeler üreten öğrenciler, hem meslek öğrenirken, hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.Amaçlarının teknik anlamda öğrencilerin el becerilerini geliştirmek ve meslek sahibi yapmak olduğunu söyleyen mobilya ve iç mekân tasarım bölüm şefi İbrahim Aldırmaz, "Biz burada Milli Eğitim Müdürlüğümüzün atık malzemesi olan paletleri tekrardan ekonomiye, doğaya kazandırıyoruz. Burada 180’a yakın öğrencimiz sırayla çalışıyor ve çeşitli malzemeler yapıyoruz. Bu bölümden mezun olan öğrenciler inşallah meslek sahibi olarak çıkacaklardır” dediOkulda mobilya bölümünün 2017-2018 eğitim öğretim yılında açıldığını, malzeme eksikliği nedeniyle bu sene üretime başladıklarını söyleyen Müdür Yardımcısı Mehmet Yaşar Akarsu, ”Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığımızın destekleriyle malzeme donanımlarımız tamamlandı ve üretime başladık. Öğrencilerimiz haftanın belirli saatlerinde vardiya sistemiyle buraya gelip çalışıyor ve aile bütçelerine de katkı sağlıyor” diye konuştu.

Mobilya ve dekorasyon bölümünde yaklaşık 180 öğrencinin eğitim öğretim gördüğü söyleyen Okul Müdürü Mehmet Sadık Kıran, ”Burada amacımız öğrencilerimizin el becerilerini geliştirmek ve meslek sahibi yapmak. 4. yılın sonunda öğrencilerimiz bu okuldan mezun olduktan sonra iş hayatına atılabilecek” dediAhmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9’uncu sınıf öğrencisi Yusuf Karahan da okulda hem eğitim aldığını hem de gelecekte meslek sahibi olmak için bu bölümü seçtiğini belirterek, "Okulumuzda öğretmenlerimizin emekleriyle biz öğrenciler olarak mobilya atölyesinde çalışıyoruz, elde ettiğimiz hurda palet ve tahtaları mobilya malzemelerine dönüştürerek okulumuzun eksiklerini gideriyoruz. Ayrıca okulumuzda çalıştığımız süre içerisinde aile bütçemize de katkı sunarak gelecekte meslek sahibi olma yolunda eğitimlerimizi sürdürüyoruz’’ ifadelerini kullandı.



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