Hobi olarak evinin bir odasında başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor

-Evde yapılan ürünlerden görüntü,

-Demet Sabır’ın konuşması,

-Örgü örerken görüntü,

-Yaptıkları ürünlerden genel ve detay görüntü



( SİİRT )- Siirtli Demet Sabır, evinde hobi olarak amigurumi yapmaya başladı- Hobisini işine çeviren Sabır, şimdilerde siparişlere yetişebilmek için yoğun mesai harcıyor SİİRT



- Siirt’te evinin odasını atölyeye çeviren Demet Sabır, hobi olarak başladığı amigurumiyi ekmek kapısına çevirdi. Sabır, şimdilerde siparişlere yetişebilmek için yoğun mesai harcıyor. Siirt’te ev hanımı Demet Sabır, hobi olarak başladığı örgü tığı ile sık iğne tekniği kullanılarak oyuncak sanatı olan amigurumiyi ekmek kapısına çevridi. Evinin bir bölümünü atölyeye çeviren Sabır, yaptığı ürünleri internet ortamından satmaya başladı.

İnternet üzerinden her bütçeye uygun siparişler aldığını belirten Demet Sabır, siparişlere yetişmek için yoğun mesai harcadığını söyledi.



Sabır, "Örgülerimde her zaman için organik olan ipleri tercih ediyorum. Çünkü çocuklarımız çok değerli. Özellikle prematüre bebeklerimiz için antipirik ipleri tercih ediyorum. Amigurumi biliyorsunuz annelerimizin vazgeçilmezi uyku arkadaşları, oyun arkadaşları dekoratif olarak onlarda yine benim üretimimde amigurumilerde çok çeşit var. Annelerin talepleri üzerine istenilen ölçülerde istenilen büyüklükte ve istenilen amaçta örgüleri yapıyorum. Aynı zamanda bebek kıyafetleri, tulumlar, battaniyeler prematüre bebeklerimiz için minik yelekler minik patikler onlara kıyafet bulmak biraz zor oluyor. Ben hobi odamı öncesinde birkaç raf iple başladım, daha sonrasında büyüttüm. Şuan kocaman bir hobi odam var, iplerle, malzemelerle dolu. Ben virüs günlerini hobi odamda geçiriyorum. İstediğim her şeyi örmek, iplerimin elimin altında olması çok hoşuma gidiyor. Bu şekilde üretmeye devam ediyorum. İnternetten siparişlere yetişemiyorum. Bilgilerini bana verdiklerinde hemen üretimi yapıp en geç bir hafta içerisinde teslimat yapıyorum. Özellikle bebek ürünlerine yetişemiyorum siparişlerimde. Anneler tabi ki bebeklerine daha çok önem veriyorlar. Pandemi sürecinde daha fazla örmeye başladım" dedi.

(SD-YRT



loading...