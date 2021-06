Hobi olarak başladığı kültür mantarı yetiştiriciliğinde siparişlere yetişemiyor

-Yetişen mantarlar

-Üniversiteli öğrenci ile ziraat mühendisi mantarları incelerken

-Mantarları hasat ederken

-Ahmet Parlak ve Ziraat Mühendisi Yahya Karaca röportaj



Üniversiteli genç, pandemide uğraş olarak başladığı mantar yetiştiriciliğinde sipariş patlaması yaşıyor



- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşayan üniversiteli Ahmet Parlak, pandemi döneminde uğraş olarak başladığı kültür mantarı yetiştiriciliğinde siparişlere yetişemeyecek noktaya geldi. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşayan Konya Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ahmet Parlak, pandemi nedeniyle hem uzaktan eğitime devam etti, hem de uğraş olarak kültür mantarı yetiştirmeye başladı.

Oynadığı bir hentbol maçı sonrası yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından uğraş olarak evinin bodrum katında başladığı kültür mantarı yetiştiriciliğine daha çok zaman ayırmaya başlayan Ahmet Parlak, siparişlere yetişemeyecek noktaya geldi. Önce kursta eğitim aldı, sonra sipariş patlamasıyla karşılaştı İlk başlarda pandemi döneminde zamanının geçirmek amacıyla giriştiği mantar yetiştiriciliği hakkında internet üzerinden araştırmalar yapan Parlak, Siverek Halk Eğitimi Merkezi'nde verilen Mantar yetiştiriciliği kursunda da teorik bilgiler aldıktan sonra usta öğretici Ziraat Mühendisi Yahya Karaca’nın destekleriyle yetiştiriciliğe başladı.

Evin bodrum katını kültür mantarı yetiştiriciliğine elverişli hale getiren üniversite öğrencisi, şimdilerde gelen talep ve siparişlere yetişemiyor. Genç girişimci, 130 metre kare alanda başladığı işi, daha da büyüterek 600 metre kare alana ulaştırmayı ve Siverek dışına da mantarları pazarlamayı hedefliyor. "Uğraş olarak başladım" Yaklaşık 2 yıldan beri pandemiden dolayı okula uzaktan eğitimle devam ettiğini belirten Ahmet Parlak, "10 yıllık hentbol spor dalında birçok başarı elde ettim. Konya Selçuk Üniversitesinde okul eğitimi haricinde üniversite bünyesinde kurulan hentbol takımında yaşadığım ciddi sakatlığın ardından spora ara verdim. Pandemi süreci başlayınca eve gelmek zorunda kaldık. Pandemi sürecinde derslerime devam ederken uğraş olarak ne yapabilirim diye düşünürken evimizin bodrum katının olması hasebiyle kültür mantarı yetiştirmeye karar verdim. Bu işe başladıktan sonra internet üzerinden araştırmalar yaptım. Halk Eğitim Merkezi'nde açılan mantar yetiştiriciliği kursunda aldığım teorik eğitimin yanı sıra mühendislerin de fikirlerini alarak mantar işini daha geliştirerek ve profesyonelleştirerek uygulamalı olarak tesisimizin kurulumuna başladık. Her ne kadar basit bir iş görünse de çok zor bir iş. Hassasiyet isteyen bir durum ama yavaş yavaş bu süreci de atlattık’’ dedi.

"Siparişleri yetiştiremiyoruz" Mantar yetiştiriciliğinde verdikleri emeklerinin karşılıksız kalmadığını belirten 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Parlak, "Kentimiz için güzel bir iş yaptığımıza inanıyoruz. Şuan satışlardan memnunuz. Tek sıkıntımız verilen siparişleri yetiştirmekte zorlanıyoruz. Tek amacım Siverek’te yenilikleri çoğaltıp insanlarımıza ekmek kapısı oluşturmak. Halkımıza üretim sağlamaktır. Tek hedefimiz ve hayalimiz yetiştirme alanımızı tek odadan 4 veya 5 odaya çıkarıp genişleterek üretimi seri hale getirip bölgenin yani Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman gibi iller ve ilçelerine satış yapmaktır. İnşallah Yahya Karaca hocamızın destekleriyle de bunu başaracağıma inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Genç girişimcinin her zaman yanındayız" Halk Eğitimi Merkezi'nde usta öğretici olarak mantarla ilgili kurslar verdiklerini belirten Ziraat Mühendisi Yahya Karaca ise, "Yaklaşık 3 ay önce Ahmet kardeşimiz bizlere başvurdu. Böyle bir iş yapacağını bizlere iletince biz de kendisine yardımcı olmak amacıyla teorik kurslarımızla bilgiler aktararak yardımcı olmaya çalıştık. Ahmet kardeşimiz bu işin üstesinden geleceğine istekli olduğunu bizlere kanıtladı. Aynı zamanda evinin bir bölümünü oda yaparak şartları oluşturduktan sonra uygulamalı olarak işe başladı.

Ahmet kardeşimizi tebrik ediyorum. Şuan Siverek ilçesinde alınan siparişlere yetişemiyoruz. Ben de Ziraat mühendisi olarak her zaman kendisine destek verdim. Kültür mantarı işini büyüterek Siverek halkının mantar ihtiyacına veya bölgede oluşturulacak pazarlara da ulaşmayı hedefliyoruz’’ diye konuştu.