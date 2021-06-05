Hobi olarak başladı, kendi işinin patronu oldu

-Süs eşyalarını boyama

-Bahçeden detaylar

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( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ta 41 yaşındaki kadının hobi olarak başladığı el emeği, göz nuru ürünler geçim kaynağı oldu.Onikişubat ilçesi Hacı Bayram Veli Mahallesi'nde yaşayan Leyla Kozan, evinde hobi olarak başladığı süs eşyaları merakının peşinden giderek Mikro Kredi desteği ile kendi işinin patronu oldu.Kendi evinin bahçesinde mumluklar, kabak, kahve yanına lokumluklar, mantarlar yaparak hobisini işi haline getirdiğini söyleyen Kozan, “Annemin rahatsızlığından dolayı çalıştığım iş yerini bıraktım. Hobi olarak el emeği göz nuru ürünler yapmaya başladım. Yaptığı ürünler çok beğenilince daha sonra Mikro Kredi desteği ile aldığım ilk etapta bin 500 TL ile gerekli malzemeleri aldım” dedi.

Hayalindeki işi kurduEvde kendi bahçesinde saksılar, mantarlar, mumluklar hazırlayan Kozan, “Şu an müşterilerim var ve yaptığım ürünler çok beğeniliyor. İşimi severek yapıyorum. Kendi işimi yaparak ayaklarımın üzerinde duruyorum ve bu yaptığım ürünler sayesinde ekmeğimi kazanıyorum. Evde oturan bayanlar yapmak istedikleri işin, hayalin peşinden gitsinler. Destek alarak hayallerindeki işi kurup, kendi ayakları üzerinde durabilirler. Başarmak için mutlaka mücadele etsinler” dedi.



