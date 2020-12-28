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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Hindiler onu kendi işinin patronu yaptı

Hindiler onu kendi işinin patronu yaptı

Hindiler hindiler genel detay

Tron Market Irak 

-Hindiler ile Veli Gürdal detay
-Veli Gürdal Hindileri beslemesi
-Hindilerin Veli Gürdal'ın elinden beslenmesi
-Hindi yetiştiricisi Veli Gürdal İle röportaj
-Veli Gürdal'ın hindileri sevmesi

( ADANA ) -- 5 ayda 23 bin TL kazanan Veli Gürdal, taleplere yetişemediğini belirtti ADANA

- Adana’nın İmamoğlu ilçesinde yıllardır serbest meslekle uğraşan Veli Gürdal, internetten araştırdığı hindi yetiştiriciliği ile kendi işinin patronu oldu. Ekşiler Mahallesinde yaşayan Veli Gürdal, yıllarca serbest meslek ile çalışmasının ardından bu yıl internetten araştırdığı hindi yetiştiriciliği ile hayatını değiştirdi. Gürdal, 100 hindi ile ilk etapta 2 bin 200 TL yatırım ile başladığı hindi yetiştiriciliğinde hedefini yükseltti. Hindi etinin büyükbaş ve küçük baş etinden daha yararlı olduğunu savunan Veli Gürdal, hindi etine bölgede çok bilinmemesine karşın talebin yoğun olduğunu kaydetti.
Gürdal, "Daha önce çok işte çalıştım ama bundan aldığım keyfi hiçbir işten alamadım. Evlatların gibi oluyor hem keyifli hem de getirisi yüksek. Herkesin yapabileceği bir iş. Taleplere yetişemiyorum. Düşündüğümden daha çok talep var. Seneye bin hindiye çıkaracağım, tanıtımı, devlet desteği olsa daha büyük yatırım yapılabilir. 100 hindi 6 ayda yetişiyor 2 bin 200 TL ile başladım ve toplamda 7 bin TL para harcadım. Hindiler tanesi 200 TL’den başlıyor 300 TL’ye kadar fiyatı değişiyor. 5 ayda yaklaşık 23 bin TL gibi bir para bırakıyor. Oldukça karlı. Tanıtımı yapılsa ve marketlerde satışı arttırılsa faydaları aktarılsa çok daha güzel yerlere gelecek bir sektör” dedi.
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