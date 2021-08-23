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Hibe destekli elma ve armut bahçesine droneli denetim
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23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Hibe destekli elma ve armut bahçesine droneli denetim

Hibe destekli elma ve armut bahçesine droneli denetim

Bahçeden havadan görüntüler

Hibe Desteği Trol 

-Bahçedeki çalışmalar
-Serlanmış alandan detaylar
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ -DRONE) TEKİRDAĞ

- Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan hibe almaya hak kazanan projeler tek tek denetleniyor. Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki elma ve armut bahçesinde yapımı tamamlanmak üzere olan damla sulama inşa çalışmaları drone ile denetlendi. Tarım ve Orman Bakanlığınca 2021 yılında başlatılan, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (K.K.Y.D.P.) 16. Etap Bireysel Sulama Hibe Destekleri kapsamında, hibe desteği almaya hak kazanmış olan projelerin kontrolleri yapılıyor. Hibe desteği almaya hak kazanmış olan Tekirdağ’ın Ergene İlçesine bağlı Paşaköy Mahallesi'ndeki elma ve armut bahçesinde yapımı tamamlanmak üzere olan damla sulama inşa çalışmaları Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personellerince arazide kontrol çalışmaları yapıldı. Drone destekli kontrol çalışmalarında arazinin dört bir yani denetlendi.
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