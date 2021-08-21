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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Kocaeli’de ziyaretlerde bulundu
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Kocaeli’de ziyaretlerde bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Kocaeli’de ziyaretlerde bulundu

Ziyaretlerden detaylar

( KOCAELİ ) KOCAELİ

Toplantı Basın Mensupları 


- Bir dizi programa katılmak için Kocaeli’ye gelen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Defterdarlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, AK Parti ve MHP Kocaeli İl teşkilatlarını ziyaret etti. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Kocaeli’de iş adamları ve iş kadınları ile bir araya geldi. Toplantının ardından Bakan Elvan, Kocaeli Valiliği’ni ziyaret etti. Bakan Elvan, basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantında Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile istişarede bulundu. Daha sonra Bakan Elvan, Kocaeli Valiliği’nde bulunan Kocaeli Defterdarlığı personeli ile bir araya geldi. Bakan Elvan’ın sonraki durağı ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın ile bir araya geldiği ziyaret sonrasında Bakan Elvan, AK Parti Kocaeli İl Teşkilatı ve MHP Kocaeli İl Teşkilatı binalarını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.
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