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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Havran’da Kazdağları’nın eteklerinde kiraz hasadı başladı

Havran’da Kazdağları’nın eteklerinde kiraz hasadı başladı

kiraz detayları

İç Piyasalar Salar Tarım Piyasalar Erimli 

-Kiraz hasadı detayları
-Üretici Ali Atak röp.
-Oda Başkanı Murat Hançer röp.
-Toplama detayları

( BALIKESİR -ÖZEL)- Bu kiraz Kazdağları’nın lezzetini taşıyor BALIKESİR

- Kazdağları’nın güney yamacında Havran ilçesinde yetiştirilmeye başlanan kirazlar iç piyasalarda büyük rağbet görüyor. Kazdağları’nın eteklerinde bulunan kiraz bahçelerinde hasat başladı.
Balıkesir’in mandalinası ve zeytini ile tanınan Havran ilçesi, son günlerde farklı ürünler ile de gündeme geliyor. Özellikle Kazdağları’nın yamaçlarında yetiştirilen kirazlar iç piyasada büyük rağbet görüyor. Üreticisini bu yıl fiyatıyla memnun eden kirazın hasat mevsimi haziran sonuna kadar devam edecek. Kiraz, lezzet ve kalite olarak iddialı bir ürün olarak piyasada yerini buluyor.Havran kirazının toprak ve hava şartları sebebiyle farklılık gösterdiğini ifade eden çiftçi Ali Atak “Şu an kiraz mevsimi olduğu için hasada başladık. Kiraz topluyoruz. Sezonun ilk kirazları diyebiliriz. Yöre olarak çok ayrı bir lezzeti var” dedi.
Bu yılın kiraz hasadına başladıklarını ifade eden Havran Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Murat Hançer, “2021 yılının ilk kiraz hasadı sezonundayız. Bu gün hasat zamanında kendilerini ziyaret ettik. Burada kirazlar toplanıyor” dedi.
Bu yılın verimli olduğunu ifade eden Hançer, “Bu sene verimli geçecek. Fiyatlar üreticiyi memnun eder derecede. Havran son yıllarda kiraz konusunda biraz fark oluşturmaya başladı.
Bayramiç nasıl kirazda, şeftalide, elmada bir marka olduysa, biz de kırsal mahallelerimizde aynı şekilde kirazın, çileğin, mandalinanın üzerinde durup, kaymakamlığımız, ilçe tarım, belediyemiz olsun, ziraat odamız olsun, ilçemizi meyve konusunda, narenciye konusunda biraz daha ileriye taşımak istiyoruz” dedi.

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