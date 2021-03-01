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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
'Havaların ısınmasıyla meyve ve sebze fiyatları düşecek'

'Havaların ısınmasıyla meyve ve sebze fiyatları düşecek'

- Pazardan detay

Kırmızı Biber Semt Pazarları Sebze Fiyatları Pazarcı Esnafı Pazar Esnafı 

- - Meyve ve sebzelerin görüntüsü
- - Röportajlar
- - Vatandaşların alışveriş yapması

( İSTANBUL ) "Havaların ısınmasıyla meyve ve sebze fiyatları düşecek"- Semt pazarlarında beklenti fiyatların düşeceği yönünde İSTANBUL

- önümüzdeki günlerde havaların ısınmasıyla pazar tezgahlarında fiyatların da gerilemesi bekleniyor. Esnaflar, sebze ve meyve fiyatlarının uygun olduğunu düşünüyor. Günlük sebze ve meyvelerin halden geldiği semt pazarları vatandaşın tercihi oluyor. Pazarlarda daha çok taze olarak gelen ürünlerin talep gördüğünü söyleyen esnaflar, vatandaşın marketten çok semt pazarını tercih ettiklerini belirtiyor. Fiyatların uygun olduğunu söyleyen pazarcılar, havaların ısınmasıyla fiyatların daha çok düşeceğini öngörüyor. Meyve, sebze ve yeşillik fiyatlarının uygun olduğunu söyleyen pazar esnafı Kasım Ünal, “Havalar ısındıkça fiyatların düşeceğini düşünüyorum. Havaların sıcak olması malların çabuk büyümesini tetikliyor. Havaların soğuk olduğu zamanlarda fiyatlar biraz artmıştı. Vatandaşlar alışverişlerini yapıyor. Pazara günlük ve taze ürün geldiği için vatandaş tercihini pazardan yana kullanıyor. Roka 1 lira, tere 1 lira, dere otu 1 lira, maydanoz 1 lira ve kıvırcık 3 lira olarak satılıyor” ifadelerini kullandı. Portakal 5, Elma 4, ayva 6 lira Bölge olarak fiyatların değiştiğini söyleyen bir diğer pazarcı esnafı, “Bölge ve sürümüne göre mallarımızı getiriyoruz. Vatandaştan talep var. Portakalın kilosu 5 liradan satılıyor, Elma 4 lira, ayva 6 lira olarak satılıyor” açıklamalarında bulundu. "Domates 6, salatalık 5 lira" Pazarcı Gıyasettin Değerli ise, vatandaşın fiyatlardan dolayı memnun olduğunu belirterek, “Salkım ve çeri domates 6 lira, salatalık 5 lira. Marketlerde günlük mal olmadığı için, vatandaş daha çok pazarı tercih ediyor” dedi.
Pazarcı Erhan Ercan, “Kabak 3 lira, biber 3 lira, kıvırcık 2 lira ve limon 2 liradan satılıyor. Fiyatlar uygunken vatandaş durumdan memnun oluyor. Fiyatlar pahalı olduğu zaman hem biz hem de vatandaş memnun olmuyor" şeklinde konuştu.
Marketten çok pazarda alışveriş yaptığını belirten vatandaş Esma Kılıç, “İmkanım olduğu zamanlar daha çok pazara gidiyorum. Yarım kilo biber aldım, kırmızı biber aldım, salatalık ve domates aldım" dedi.
(MFA-ACÖ-E)
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