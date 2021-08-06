Havaların ısınmasıyla klima satışları yüzde 150 arttı

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( İSTANBUL )- Sıcak hava klima ve vantilatöre olan talebi arttırdı İSTANBUL



- İstanbul’da yaşanan 40 dereceyi gören sıcaklık klima ve vantilatör satışlarına olan talebi arttırdı. Firmalar, geçen seneye göre işlerde yüzde 150’lik bir artış yaşadı. Sıcak hava ile birlikte klima satışları arttı. İstanbul’da geçtiğimiz yıllara göre sıcaklık nem oranı ile birlikte bunaltıcı olmaya devam ediyor. Vatandaş serinlemeyi klima ve vantilatörde arıyor. Firma sahipleri, ise klima satışlarının yok sattığını ifade ederek geçtiğimiz yıla göre yüzde 150’lik bir artış yaşadıklarını belirtiyor. Seneye fiyatların yüzde 30 artacağını belirten firma sahipleri, klima almak isteyen vatandaşların şimdiden klima almalarını söylüyor. “Satışlarımız yüzde 150 arttı” Geçen seneye göre klima satışlarının yok sattığını ifade eden firma sahibi Halil İbrahim Teke, “Alınan klimanın bekleme teslimatı ile birlikte iki haftayı buluyor. Geçen sene göre bu sene klima fiyatlarında yüzde 40 bir artış oldu. Şu anda müşteri 5 bin TL’lik bir klimaya 10 bin TL vereceğim dese gene klima yok elimizde. Şu anda stoklar bitti. Eğer müşteri isterse ona göre bekleme süresini göz önünde bulundurarak alıyor. Beklemez ise önümüzde ki seneyi bekleyecek artık. Geçen sene günde 5 klima satıyorsak bu sene 15 klima satıyoruz. İşlerimiz yüzde 150 arttı diyebiliriz. Klima fiyatları 4 bin 200 TL’den başlayıp 8 bin 500 TL’ye kadar devam ediyor” şeklinde konuştu.

“Seneye klima ve vantilatör fiyatları yüzde 30 daha artacak fiyatlar” Son olarak vantilatöründe yok sattığını belirten Teke, “Geçen sene 150 TL olan vantilatör bu sene 350 TL. Müşteri artık markasına bile bakmıyor yeter ki sıcak havadan az da olsa kurtulmak istiyor. Seneye klima ve vantilatör fiyatları yüzde 30 daha artacak fiyatlar. Yazı atlatan vatandaşlar kışın klima alabilirler” diyerek sözlerini tamamladı. (UGR-ACÖ-E)

