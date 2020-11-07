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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Hava koşulları balıkçıları olumsuz etkiliyor - ORDU

Hava koşulları balıkçıları olumsuz etkiliyor - ORDU

- Balık tezgahındaki balıklar - Balıkçılık yapan Ferhat Dönek ile röportaj Ordu 'da hava koşulları balıkçıları olumsuz etkiliyorORDU (AA) - Karadeniz'de devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle Ordu 'da balıkçı tezgahları boş kaldı.Bölgede etkili olan soğuk hava ve denizdeki fırtınadan balıkçılar olumsuz etkilendi.Avlanmanın yetersiz olması dolayısıyla balık fiyatları da yükseldi.Altınordu ilçesinde balıkçılık yapan Ferhat Dönek, AA muhabirine, iyi başlanılan yeni sezonda palamut, istavrit ve mezgit avladıklarını söyledi.

Son iki gündür bölgede fırtınanın etkili olduğunu ve bu nedenle balıkçıların denize açılamadığını belirten Dönek, "Hava muhalefeti nedeniyle balıkta azalma oldu. Bugün de tezgahlarda balık az. Fiyatlar da yükseldi. Mezgit ise bugün hiç yok." dedi.
Dönek, levreğin kilogramının 60, somonun 35, kefalin 17, palamudun kilogramının da 20 - 40 liradan satışa sunulduğunu ifade etti.
Perşembe ilçesinde balık satan Erdal Çamaş da havaların düzelmesinin ardından avcılığın daha iyi olacağını kaydetti.

Balık Fiyatları Muhabir Nadan Alamut Muhalefet 

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