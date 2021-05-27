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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hataylı kadınların geçim kaynağı sac ve tandır ekmeği

Hataylı kadınların geçim kaynağı sac ve tandır ekmeği

Hamurun açılması

Gözleme Zeytin Yağı Yasaklar Künefe Tandır Ekmeği 

-Gözleme hazırlanışı
-Gözleme tandıra koyulması
-Sac üstünde gözleme
-Şirvan Keleş ile röportaj

( HATAY )- Şirvan Keleş, ailesiyle sac ve tandırda ekmek, biberli ve gözleme satarak geçimini sağlıyor HATAY

- Hatay’ın yöresel sade, biberli, çökelekli ve zahterli sac ve tandır ekmeği, ev kadınlarının gelir kaynağı oldu. Samandağ ilçesine bağlı Hıdırbey Mahallesi'nde 48 yaşındaki Şirvan Keleş, ailesiyle sac ve tandırda ekmek, biberli ve gözleme satarak geçimini sağlıyor. 3 yıldır tandır ekmeği yapan 3 çocuk annesi Şirvan Keleş, "Köydeki kadınlarımız için bu iş geçim kaynağı oldu. Herkesin bir iş sahası oldu. Biberli ve gözleme yapıyoruz. Biberlinin içinde soğan, çökelek ve baharat türlerimiz var. Biberlinin tadını en güzel veren kekiktir ve tandırda pişiriyoruz. Gözlemede patatesli, peynirli ve ıspanaklı çeşitlerimiz vardır. Ispanaklı gözleme de çökelek, zeytin yağı, ıspanak ve biberimiz bulunuyor. Patatesli gözlemede biber, yağ ve patates bulunmakta. Peynirli gözlemede ise künefe peyniri, maydanoz ve tuz vardır. Hamurumuz mayalıdır" dedi.
Kendi işlerini kurup aile ekonomilerine katkı sunduklarını anlatan Keleş, "2 yıldır pandemi nedeniyle çok fazla etkilendik. İş yerlerimiz kapalı oturma yasakları var ve sadece servis paketi yapabiliyoruz. Gelen müşterilerin bazıları paket yaptırıp gidiyor , bazıları ise oturamadıklarından rahat etmiyor ve paket alıp gitmek istemiyor. Bir an önce bu hastalığın bitmesini istiyoruz. Ailece bu işte çalışıyoruz. Kazancımız olduğunda daha çok zevk alıyoruz ve bildiğimiz bir iş olduğu için severek yapıyoruz" diye konuştu.
(ALC
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