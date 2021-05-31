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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Hatay'da restoranlarda 1 Haziran hazırlığı

Hatay'da restoranlarda 1 Haziran hazırlığı

-Masa ve sandalyelerin toparlanması

Toplantı Allah Kabine Toplantısı 

- -Resturan üst tarafı detay
--Resturan içi temizlik
--Restoran önü detay
--Resturan sahibi kerem Dobriç röportaj

( HATAY -ÖZEL) HATAY

- Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan kafe ve restoranlarda, yarın işletmelerin açılma ihtimali üzerine hazırlıkları bitirdi. Koronavirüs salgınıdöneminde paket servisi yapan işletmeler, müşterilerini ağırlamak için gerekli tedbirlerialarak açıklamayı beklemeye başladı.
İçişleri Bakanlığı´nın yayımladığı genelgeyle tüm lokanta, restoranlar gibi iş yerleri sadece paket servis ve gel-al uygulaması ile hizmet veriyor.Bugün yapılacak olan kabine toplantısından, restoran ve kafelerde paket servisi ile çalışma uygulamalarına son verilmesi bekleniyor. 1 Haziran için saatlerisayan işletmeciler, iş yerlerinde dezenfekte çalışması yapıp, masa ve sandalyelerini yerleştirip gereklidüzenlemeleri yaptı. Tur ve Restoran işletme sahibi Kerem Dobriç,Pandemiden dolayı zor günler geçirdik.Uzun zamandır kapalıyız. İnşallah bugün ki açıklamayla beraber güzel şeyler bekliyoruz.Tur ve restorant olarak biz Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra inşallah yarın uzun bir aradan sonra 1 Haziran'da bir umut ışığı olarak işlerimize başlıcağız , temizlik ve bakım olarak her şeyimiz tam dedi . (ALC
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