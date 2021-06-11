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11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Haşhaş tarlaları beyaza büründü

Haşhaş tarlaları beyaza büründü

Beyaz çiçek açan haşhaş tarlaları

Gıda Sektörü Haşhaş 

-Üreticiler
-Hasan Pınar'ın açıklaması
-Haşhaş tarlalarının havadan görüntüsü

( KÜTAHYA -ÖZEL-DRONE)- Kütahyalı üretici Hasan Pınar:- "Bu yıl haşhaştan yüksek bir rekolte bekliyoruz" KÜTAHYA

- Kütahya'nın Altıntaş ve Aslanapa ilçelerindeki haşhaş tarlaları beyaza büründü. Yöre halkının önemli geçim kaynakları arasında bulunan, sofraları süslemenin yanı sıra kozmetik sanayinin de vazgeçilmezleri arasında yer alan haşhaşın yetiştirildiği tarlalarda çiçekler açtı. Haşhaş bitkisinin Aslanapa ve Altıntaş ilçelerinin ekonomilerine katkısının yanı sıra tıp, kozmetik ve gıda sektöründe kullanıldığı, yağlı bitki olması nedeniyle sofralarda yemek yağı olarak da tercih edildiği belirtildi. Altıntaş ilçesinde yaklaşık 40 yıldır haşhaş üretimi yapan Hasan Pınar, "Rekolte de iyi gayet durumda. Yağmur olmamasına rağmen kendi imkanları ile bu hale getirdiler. Allah'tan nasip bekliyoruz başka bir şey yok yani. Göründüğü gibi tarlalarımız gelin kız gibi beyaz gelinliğine büründü. Yaklaşık olarak 5 dekarlık alanda üretim yapıyorum. Haşhaştan bu sene bol rızık bekliyoruz. Ürünü ilaç ve kozmetik için Devlet Toprak Mahsulleri Ofisi'ne veriyoruz. Bunun yanı sıra haşhaş taneleri halk arasında hamur işlerinde, yemek işlerinde kullanılıyor" diye konuştu.
Yoldan geçenler, hayranlık uyandıran görsel şölenin fotoğrafını çekiyor. Tarlalardaki beyaz güzellik, İHA tarafından havadan da görüntülendi.
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