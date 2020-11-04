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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Hasadı yapılan son biberler güneşe bırakılıyor

Hasadı yapılan son biberler güneşe bırakılıyor

biberlerin hasadından detay

Fabrika Asad Kırmızı Biber Irak 

-Drone görüntüsü
-işçi çavuşu ve üretici ile röportaj
-biberlerin çöpünün temizlenmesi
-genel detaylar

( GAZİANTEP -ÖZEL- DRONE) GAZİANTEP

- Gaziantep’te bu dönemlerde tarlalarda kalan son biberlerin hasadı yapılarak, yağmur ve kar gibi olumsuz hava koşulları öncesinde son kez bez yaygılara serilip, kurutulmaya bırakılıyor. Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yetişen kırmızı biberlerin son hasadı yapılıyor. Biberler kış öncesi kuruması için son kez güneşe bırakılıyor. Tarladan toplanan Biberler yere atılan naylonların üzerine seriliyor. Yaklaşık 10 gün güneşte kaldıktan sonra işçiler tarafından çöpü temizlenip pul biberine dönüştürülerek, sofralara ulaşıyor. Biber üreticisi Muharrem Yalvaç biberlerin yaklaşık 10 gün güneşte kalacağını ifade ederek, “Bu sene biberlerde verim çok iyi ancak para etmiyor. İlk çıktığında 15 TL’ydi şimdi 6-7 TL’ye kadar düştü. Biberlerimizi tarladan topladıktan sonra güneşe bırakıyoruz. Burada yaklaşık 10 gün güneşte kalacak. Yazın olsa 3 gün yetiyordu. Kuruduktan sonra işçiler çöpünü temizleyecek ve fabrikalarda pul biber olacak” dedi.
İşçi Çavuşu Raid Halil ise kilo başına çalıştıklarını belirterek, “Burada biberleri temizliyoruz. İşçilerimiz günde 7-8 saat çalışıyor. Kilo başına çalışıyoruz. Günde 150 ile 200 kilo arasında biber temizliyoruz” diye konuştu.

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