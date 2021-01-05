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05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Hamsinin fiyatı 25 TL’den 15 TL’ye düştü

Hamsinin fiyatı 25 TL’den 15 TL’ye düştü

Balık tezgahları ve kalabalık detayı

Balık Fiyatları Hamsi Fiyatları Kalaba Alabalık Alamut 

-Hamsi ve diğer balıklardan detay
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( SAMSUN ) -- Karadeniz’de hamsi bolluğu SAMSUN

- Samsun’da 1 hafta önce 25 TL’den satılan hamsinin kilosu, yaşanan bolluğun ardından 15 TL’ye düştü. Palamut bolluğu ile başlayan balık av sezonu, hamside ise aynı oranda balıkçının yüzünü güldürmedi. Havaların sıcaklığına göre değişen bolluk nedeniyle hamsi fiyatları bir artarken bir düştü. Karadeniz’in incisi olarak nitelendirilen hamsi geçen hafta 25 TL’den satılırken, bugün ise 15 TL’ye kadar düştü. “Hamsinin kilosu 25 TL’den 15 TL’ye düştü” Hamside yaşanan bolluk neticesinde fiyatların düştüğünü ifade eden balık satıcısı Onurcan Köse, “Yeni yılın gelmesiyle birlikte hamsi bollaştı. Hamsi ne zamandır az çıkıyordu. Geçen hafta kilosu 25 TL’ye kadar yükselmişti. Dün hamsinin kilosunu 20 TL’den sattık bugün ise 15 TL’ye düştü. Fiyat düşünce vatandaş da hamsiye ilgi gösterdi. Satışlarımız çok güzel. Geçen günlerde kilosu 30 TL’ye kadar hamsi satmıştık. Yeni yılla birlikte hamside bolluk yaşanmaya başladı.
İnşallah fiyatlar düşer ve kilosunu 10 TL’ye de satarız” dedi.
Yaşanan bolluk neticesinde balık fiyatlarının ucuzladığını dile getiren Kurtça Aydın ise, şunları söyledi: “Hamsinin kilosunda 10 TL bir düşüş yaşandı. Şu anda Karadeniz’de bir bolluk var. Vatandaşlar da bu bolluğu değerlendiriyor. Balıkların hepsi ucuz. Mezgidin kilosu 20 TL, babun kilo 20 TL, somon kilo 25 TL, alabalık kilo 20, kefal kilo 10, istavrit kilo 20 ve sazan kilo 15 TL. Karadeniz deyince akla balık gelir. Balık da Samsun’da oldukça ucuz.” (ED-SLH-Y)
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