Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Hamsi yasağına 'buzhane' çözümü - Sinop’ta hamsi yasağının ilk günü fiyatlar etkilenmedi

- Hamsi yasağına 'buzhane' çözümü - Sinop’ta hamsi yasağının ilk günü fiyatlar etkilenmedi

Balık tezgahından detaylar

Uzunlu Gana Hamsi Balık Yansıma 

-Ahmet Gür röportaj

( SİNOP ) - Hamsi yasağına 'buzhane' çözümü- Sinop’ta hamsi yasağının ilk günü fiyatlar etkilenmedi SİNOP

- Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Karadeniz'de avlanan hamsi balıklarında yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındakilerin oranının artması nedeniyle hamsi avına getirilen 10 günlük yasağın ilk gününde Sinop’ta fiyatlar etkilenmedi. "Buzhane hamsilerini çıkaracağız" Hamsi avına getirilen yasak ilk gün tezgahlara yansımadı. Ancak ilerleyen günlerde bir artış olabilir. Balık satıcısı Ahmet Gür, “Fiyatlar ilk günde etkilenmedi. Hamsiyi kilosu 15 TL’den satmaya devam ediyoruz. Ama bundan sonra yükselebilir. Buzhane hamsilerini çıkaracağız artık. Başka çaresi yok. Bakanlığın verdiği yasağa uymak durumundayız. Bu yasak ilk defa bu dönemde oldu. Zargana 30 TL, mezgit 25 TL, barbun 35 TL, hamsi 15 TL’den satılmaya devam ediyor” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğanın Desenleri: AğaçlarDoğanın Desenleri: Ağaçlar
Doğanın Desenleri: Deniz YıldızlarıDoğanın Desenleri: Deniz Yıldızları
Doğanın Desenleri: KelebeklerDoğanın Desenleri: Kelebekler
Doğanın YansımalarıDoğanın Yansımaları
Otomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç FiyatlarıOtomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç Fiyatları
Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı