- Hamido Baklava, pandemiye inat Diyarbakır’da şube açtı

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( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Gaziantep’te yaklaşık yarım asırdır baklava imalatı yapan Hamido Baklava Diyarbakır’da şube açtı. Hamido Baklava Diyarbakır işletmecisi İdris Yaprak, Diyarbakır’ın Hamido Baklavalarını çok sevdiğini, Gaziantep’te imal edilerek Diyarbakır’a getirilen ürünlerin tümünün günlük üretildiğini vurguladı. Gaziantep’te yaklaşık yarım asırdır baklava imalatı yapan Hamido Baklava Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde şube açtı. Gerçek Gaziantep baklavasını Diyarbakır'a taşımaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirten Hamido Baklavaları Diyarbakır işletmecisi İdris Yaprak, Diyarbakırlıların Hamido Baklavalarını çok sevdiğini, Gaziantep’te imal edilerek Diyarbakır’a getirilen ürünlerin tümünün günlük tüketildiğini söyledi.



Yaprak, "Ülkenin dört bir yanında Hamido Baklavaları şubeleri bulunmaktadır. Bizler de Diyarbakır’da şimdilik bir şube açtık. Kentin birçok bölgesinde de şube açmayı planlıyoruz” dedi.

"Korona virüse inat Diyarbakır’da şube açtık" Korona virüse inat Diyarbakır’da şube açtıklarını da aktaran Yaprak, "Bulunduğumuz bu pandemi sürecinde bazı insanlar kendi mekanlarını işletmekte zorlanırken biz bu dönemde mekan açarak büyük bir risk aldık. Fakat kendi ürünlerimizin kalitesine o kadar güveniyoruz ki eminin halkımızda bunun farkına varacaktır. Tüm Diyarbakırlıları açmış olduğumuz şubemize bekleriz" diye konuştu.

(SI-YRT



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