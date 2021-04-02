Güneydoğu'nun sebzesi Suriye sınırından

-Tre hasadı yapanlar

-Hasattan görüntüler

-Kilisli üretici Metin İğdelioğlu’un konuşması

-Kilis Merkez Sebze Üreticileri Birliği Başkan Vekili Ahmet Mesut Özgür’ün konuşması



( KİLİS -ÖZEL) KİLİS



- Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te üretilen sebzeler, Güneydoğu illeri başta olmak üzere Türkiye’nin birçok iline gönderiliyor.Güneydoğu ile Doğu Anadolu bölgelerindeki illere göre daha sıcak olan Kilis'te erken olgunlaşan sebzeler Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok ile gönderiliyor.“Şanlıurfa’dan işçi getirildi”Kilisli üretici Metin İğdelioğlu, Sebze üretimine devam ettiklerini ifade ederek, "Şimdi üretilen tereleri topluyoruz. Biraz sonra rokaya gideceğiz rokamız var. 10 gün sonra maydanoza başlayacağız. Maydanozumuz, soğanımız var. Doğu illerimize gönderiyoruz. Bugün Elazığ'a gönderme yapıyoruz. Elazığ, Elbistan, Gaziantep, Şanlıurfa'ya sebzeleri gönderiyoruz. Yani genel olarak doğu illerine gönderiyoruz. İşçi bulmakta zorluk çektiğimiz için Şanlıurfa’dan işçi getirdik. İşçi konusunda baya bir sıkıntımız var. İşçi bulunmuyor. Allah'ın izniyle ürettiğimiz ürünleri talep olan illere göndereceğiz. Ürettiğimiz sebzeler tamamen organiktir, bu nedenle tercih ediliyoruz” dedi.

Kilis Merkez Sebze Üreticileri Birliği Başkan Vekili Ahmet Mesut Özgür de, “Bütün Doğu illerinden Batı illerine devam sebze gönderiyoruz. Roka maydanoz, soğan, sarımsak başta olmak üzere üretilen bütün ürünler Kilis dışına gönderiliyor. Bizim amacımız burada üreterek ülkemize milletimize devletimize hizmet etmektir. Girdi maliyetleri çok yüksek, geçen yıl bir torba gübre aldığımız 80 lira olan gübre 200 TL’ye yükseldi. Aynı şekilde elektrik fiyatları, mazot fiyatları da çok yüksek. Devletimizden üreticilere özel bir program yapılmasını istiyoruz. İstihdama yönelik çalışmalar bekliyoruz. İşçi bulmakta zorluk çekiliyor” dedi.





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