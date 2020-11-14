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14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Gören golf arabası sanıyor, o ise 1975 model ‘Böcek’

Gören golf arabası sanıyor, o ise 1975 model ‘Böcek’

Otomobilden detay

Bild Klasik Otomobil 1977 Golf 

-Otomobilin yolda ilerlemesi
-Uğur böceği ambleminden görüntü
-Çocukların golf aracı sanması
-Sahibiyle röportaj

( AMASYA -ÖZEL)-1975 model ‘Anadol Böcek’ 230 bin liraya satılık AMASYA

- Amasya’da bulunan 1975 model ‘Anadol Böcek’ marka/model klasik otomobil sahibi tarafından 230 bin liraya satışa çıkarıldı.1977 yılından bu yana kullandığı aracının tıkır tıkır çalıştığını belirten sahibi Tunç Uyarer, “Aracıma 200 bin lira teklif ettiler. 230 bin lira istiyorum. 229 bin liraya bile vermem” diye konuştu.
Önünde uğur böceği amblemi bulunan 45 yıllık aracını görüp şaşkın şaşkın bakan çocukların golf aracı sandığını anlatan 62 yaşındaki Uyarer, üretildiği dönemden bu yana çok az sayıda kaldığı için klasik araç tutkunlarının ilgisini çekeceğine inandığını belirtti.

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