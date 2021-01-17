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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Gördes lavanta kokacak

Gördes lavanta kokacak

DRONE GÖRÜNTÜSÜ

Kıraç 2009 Yılı 

-LAVANTA EKİLECEK ALAN DETAY
-LAVANTA FİDESİ DETAY
-MUHTAR AYDIN KONUŞMA
-ZAFER DERİNCE KONUŞMA

( MANİSA -DRONE)- ORKÖY'den orman köylüsüne mor renkli, bol bereketli destek- İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nden Gördes’e mis kokulu kredi MANİSA

- Orman köylüsünü yerinde kalkındırmak ve refah düzeyini artırmak için yürütülen ORKÖY projelerine bir yenisi daha eklendi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nün ilk defa uyguladığı yeni proje ile kozmetik ve ilaç sanayinde gün geçtikçe değeri artan lavantanın orman köylüsü tarafından yetiştirilmesine Manisa’nın Gördes ilçesinde destek veriliyor.Geçtiğimiz günlerde Gördes’e gelen İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, projeyi yerinde görmek, orman köylüleri ile bir araya gelmek için Kıran köyünü ziyaret etti. Kıran Köyü Muhtarı Mehmet Aydın tarafından karşılanan Orman Bölge Müdürü lavanta bahçesi proje sahasını gezdi. Burada çalışmalar hakkında Muhtar Mehmet Aydın, ORKÖY Şube Müdürü Mehmet Saruhan ve Gördes Orman İşletme Müdürü Necmi Topal’dan bilgi alan Bölge Müdürü Derince, Türkiye’de özellikle son yıllarda üretimdeki yeri artan kıraç arazilerin mor bereketi lavantanın, kozmetikten, temizlik sektörüne, sağlıktan sanayiye geniş bir platformda kullanıldığını söyledi.

Orman köylüsünün yerinde kalkındırılması için alternatif üretim yollarının arttırılması için sayısız ORKÖY projesini hayata geçirdiklerini söyleyen İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, 2009 yılından bugüne sadece Manisa ilinde 5 bin 341 aileye toplam 75 bin TL destek verdiklerini söyledi.

Kıran Köyü Muhtarı Mehmet Aydın da yıllarca tütüncülük yaptıklarını, bunun çok zor ve yıpratıcı olduğunu, büyük para ve emek harcadıklarını ancak tam karşılığını alamadıklarını söyledi.

Lavantanın öyle olmadığını söyleyen Muhtar Aydın, çok az bir suyla, az bir bakımla piyasa değeri her zaman yüksek olan bir ürüne sahip olacaklarını söylerken, kendilerine verdikleri destekler için Tarım ve Orman Bakanlığına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne teşekkür ettiklerini söyledi.


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