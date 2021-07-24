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Gökçeada’dan dönen tatilciler Kuzu Limanı’nda uzun kuyruklar oluşturdu
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Gökçeada’dan dönen tatilciler Kuzu Limanı’nda uzun kuyruklar oluşturdu

Gökçeada’dan dönen tatilciler Kuzu Limanı’nda uzun kuyruklar oluşturdu

kuzu limanında bekleyen vatandaşlardan detay

Kordon Feribot Seferleri Akkale Tatİl Turizm Merkezleri 

-kuyruktaki arabalardan detay
-genel ve detay görüntüler
-feribotun yanaşmasından detay
-feribottan inen araçlardan detay

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Dünyanın İlk ve Tek Sakin Adası (Cittaslow) unvanına sahip olan Gökçeada’da, Kurban Bayramı tatilini tamamlayan vatandaşlar dönüş yolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Kuzey Ege'de bulunan, Türk ve Rum kültürünün iç içe yaşadığı Çanakkale’nin turizm merkezlerinden biri olan Gökçeada ilçesini tercih eden vatandaşlar, dönüş yolunda uzun feribot kuyrukları oluşturdu. Kuzu Limanı’na gelen tatilciler, Gestaş firmasına ait feribotlarla Çanakkale’nin Eceabat ilçesi Kabatepe Limanı’na geliyor. Ege’den dönen tatilciler uzun kuyruklar oluşturdu Marmara ile Trakya bölgesinden, Çanakkale ve Ege bölgesine gelen tatilciler de 2 gün önce dönüş yoluna geçmişlerdi. Dönüş yoğunluğu bugün de devam ediyor. Dün 2 kilometreyi bulan araç yoğunluğu bugün yaklaşık 3 kilometre olarak ilerliyor. Araç kuyruğu İskele Meydanı’ndan başlayarak Balıkesir Caddesi’ne kadar ilerledi. Trafik polisleri kordon boyuna çıkan ara sokakları trafiğe kapatırken, kent içinde sıkışan trafiğin de akmasını sağlıyor. Çanakkale Boğazı ve adalar hattında feribotla araç ve insan taşımacılığı yapan Gestaş; Çanakkale’den Eceabat ilçesine 2, Kilitbahir köyüne 5, Lapseki-Gelibolu hattında 7, Bozcaada-Geyikli hattında 2 ve Gökçeada-Kabatepe hattında da 3 feribotla sefer düzenliyor. Çanakkale Boğazı’ndaki feribot seferleri saatsiz olarak, doldur boşalt sistemiyle çalışıyor. (UYC
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