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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Girişimci kadın topraksız tarımla çilek üretti

Girişimci kadın topraksız tarımla çilek üretti

Çilek detayları

Market Tarım Gesi Erimli Genç Kadın 

-Seradan görüntüler
-Merve Başak’ın çilek toplaması
-Çileğin çiçeklerinden görüntüler
-Detaylar
-Merve Başak röportaj
-Genel ve detay çilek görüntüleri

( ADANA ) -- Üretici Merve Başak, topraksız tarımla çilek üretip ihracat yapıyor- Başak:“Adana’da hiç beklemediğimiz verimi gördük”- “Pandemi fiyatlarımızı düşürdü” ADANA

- Adana’da topraksız tarımla bölgede ilk kez çilek üreten girişimci genç kadın, günlük 150-200 kilo ürün alıp ihracat yapıyor. Yatırım danışmanı Merve Başak (26), geçen yıl Yüreğir ilçesine bağlı Irmakbaşı Mahallesinde yaklaşık 1 buçuk dönümlük alanda topraksız tarım ile çilek üretmeye karar verdi. Ziraat danışmanları desteğinde serayı kuran genç kadın, 30 bin çilek fidesini toprak yerine Hindistan cevizi kabuğundan üretilen kokobit malzemesine ekti. Çukurova bölgesinde ilk kez kurulan topraksız çilek serasında istediği bütün işler yolunda gidince şuanda günlük 150-200 kilo verim alan ve sezon sonu 18 ton verim bekleyen genç kadın, çilekleri de Rusya, Kazakistan ve Türkmenistan’a ihraç etmeye başladı.
Adana’da birçok pastane ve otele çilek satan Başak, birinci kalite çileğin kilosunu 18, ikinci kalite çileğin kilosunu da 13-14 liraya satıyor. “Piyasa düzeldiğinde satış rakamları da artacak” Korona virüs nedeniyle satış rakamlarında azalma olduğunu ancak korona virüsten sonra satış rakamlarının artacağını belirten Merve Başak, “Biz hasatta Adana’da hiç beklemediğimiz verimi gördük. Benim 6 zirai danışmanım var ve onlarda çok şaşırdı. Adana’da topraksız çileği deneyince gördük ki çok verimli ve buranın iklimi de müsait. 1 buçuk dönüm alanda şuanda günde 150-200 kilogram çilek topluyoruz. Piyasa düzeldiğinde bunun satış rakamlarına da yansıyacağını düşünüyorum. Çok daha kıymetli bir ürünü ortaya çıkarmış olacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.
“Haftalık 1,1 buçuk ton çilek ihracatı yapıyoruz” Kendi kurduğu seranın maliyetinin 200-250 bin lira olduğunu ancak şuanda 350 bin liraya seranın kurulabileceğini aktaran Başak, “Bizim hesaplamalarımıza göre bu sera maliyeti 2 ile 2 buçuk yıl gibi bir zamanda fiyatını çıkartacak. Ancak korona virüs nedeniyle bu süre biraz daha uzayabilir. Pandemi bizim fiyatlarımızı çok ciddi düşürdü. Pazardaki çilek ihtiyacını azalttı. Biz haftalık 1, 1 buçuk ton çilek ihracatı yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Başak, birinci kalite çileğin kilosunu 18, ikinci kalite çileğin kilosunu da 13-14 liraya sattığını vurgulayarak daha sonra şunları kaydetti: “Oteller, marketler zincirine de satıyoruz. Fiyatlar o kadar düşük ki. Üreticinin elinde malı kalanda oluyor. Normalde çilek kalacak bir meyve değil. Biz satabiliyoruz ama fiyatlar çok düşük. Eğer pandemi böyle giderse bizim seranın maliyeti 3 buçuk yılda kendisini öder gibi gözüküyor. Şuanda pastanelere 18 liraya satıyorum. İkinci kalite meyveleri de şuanda 13-14 liraya satıyorum. Biz şuan pastanelere mal yetiştiremiyoruz. Sabah toplamaya başlıyoruz öğlene kadar bitiyor.” (UMT-
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