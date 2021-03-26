Getir, 2,6 milyar dolar değerlemeyle Unicorn oldu

-Getir kurucusu Nazım Salur'un konuşması



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Ortalama 10 dakikada market ürünleri teslimat modeli fikri ile kurulan Getir, aldığı 300 milyon dolarlık yeni yatırımla 2,6 milyar dolarlık değerlemeye ulaşarak 5,5 yılda Unicorn olma başarısını gösterdi. Şirket, Londra’nın yanı sıra yakın zamanda Almanya, Fransa ve Hollanda’da hizmete başlamaya hazırlanıyor. Dünyada ilk kez ortalama 10 dakikada market ürünleri teslimat modelini 2015 yılında başlattığı belirtilen teknolojik girişim Getir, geçtiğimiz Ocak ayında ikinci yatırım turunu 128 milyon dolarla tamamlamıştı. İki ay içinde üçüncü turu da tamamlayan şirket, yerli ve yabancı fonlardan 300 milyon dolar değerinde yeni yatırım alarak değerlemesini 2,6 milyar dolara çıkardı. Getir'in, 5,5 yılda Unicorn olan ilk Türk şirketi olduğu belirtildi. 2 ayda 2 yatırım turu tamamlandı İki ay içinde iki tur tamamlayan Getir’de üçüncü turun liderliğini yeni yatırımcılardan Silikon Vadisi merkezli Sequoia Capital ve mevcut fonlardan New York merkezli Tiger Global üstlendi. Daha önceki tura katılan 8 fondan 7 tanesi de bu son tura katıldılar. Getir Kurucusu Nazım Salur, “Dünyada ilk kez ortalama 10 dakikada market ürünleri teslimat modelini Getir ile 2015 yılında başlattık. İş modelimize olan yoğun ilgi nedeniyle geçtiğimiz turun üzerinden henüz 2 ay geçmeden bir tur daha yatırım alma imkanı doğdu. Biz de bunu değerlendirerek 300 milyon dolarlık yeni kaynak oluşturarak yurt dışı pazarlarda daha hızlı büyümeye odaklanacağız. Aldığımız bu yatırımla 2,6 milyar dolar değerlemeye ulaşarak Türkiye’nin Unicorn’u olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki aylarda Almanya, Fransa ve Hollanda’da da Getir operasyonlarını başlatacağız. Pandeminin kontrol altına alınmasını takiben Brezilya’da da bu iki heceli Türkçe kelimeyi sevdirmeyi arzuluyoruz. Şirketin Unicorn olmasında en önemli katkıyı veren bayilerimizin saha çalışanları olan kurye ve depo görevlilerine kıdeme dayalı olarak dağıtılmak üzere, 25 milyon TL’yi bayilerimiz kanalıyla paylaşacağımızı da belirtmek isterim” dedi.

Londra’dan sonraki 3 hedef: Almanya, Fransa, Hollanda Türkiye’nin Unicorn’u Getir, hizmet verdiği ülke sayısını 5’e çıkarmayı hedefliyor. İkinci turda alınan yatırımın ardından Ocak ayı sonunda Londra’ya hızlı bir giriş yapan şirketin hedefleri arasında Almanya, Fransa ve Hollanda da var. Yeni ülkelerde 2021’in ilk yarısında hizmete başlamayı planlayan şirket, güçlü ekipler oluşturmak için iş başvurularını almaya başladı.





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