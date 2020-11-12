Genç istihdamının teşviki için teknik destek projesinin tanıtımı yapıldı

-Toplantıya katılan basın mensuplarından detay

-Cleofe Maria Cristina Guardigli sunumundan detay

-Sine vizyondan detay

-DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı konuşmasından detay

-detaylar



( BATMAN ) BATMAN



- Batman’da, Dicle Kalkınma Ajansının (DİKA) TRC3 bölgesindeki illeri kapsayan Genç İstihdamının Teşviki İçin Teknik Destek Projesi'nin tanıtımı yapıldı. Batman’da, Dicle Kalkınma Ajansının (DİKA) TRC3 bölgesindeki illeri kapsayan Genç İstihdamının Teşviki İçin Teknik Destek Projesinin tanıtımı yapıldı. Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, 2023'ün Haziran ayına kadar devam edecek projenin stratejisini anlattı. Alanlı, "3 yıl sürecek olan projemizin bedeli 4 milyon liradır. Bu kapsamda Üniversite, KOSGEB ve İŞKUR ile bir araya gelinip projeyi hayata geçireceğiz" dedi.

Projeden 10 bini aşkın gencin faydalanacağını ifade eden Alanlı, konuşmasına şöyle devam etti: "Projenin temel amacı, bölgemizdeki gençlere istihdam bulabilmeleri için teşvik sağlamak. Bölgede nitelikli personel sıkıntımız var. Biz de burada genç istihdamı desteklersek biraz daha niteliği artırmış oluruz diye düşündük. Bu işin içinde sadece DİKA değil, 4 ilimizin üniversiteleri de var. Bu projede hem işsizlere mesleki teknik bilgi veriliyor hem de iş verenlere nasıl istihdam edilir eğitimi veriliyor. Hem kurumsal hem de beşeri kapasitenin artırılmasına çalışılıyor. Girişimcilere ihtiyacımız var. Bunu sağlamak için çalışacağız. Bir yerde bir personel istihdam etmek yerine girişimci yetiştirirsek, onun yanında birden fazla kişi istihdam edilir." Alanlı, mesleki ve teknik eğitim uygulamasında İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlığı ve Halk Eğitim Merkezleri iş birliğiyle dijital beceri eğitimi, bilgisayar programcılığı, grafik, web tasarımı, tesisat bakım ve onarımı eğitimlerinin de verileceğini kaydetti.

DİKA’nın çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Alanlı, iş birliği ve koordinasyonla bölgenin kendi kaynakları üzerine odaklanıp, gelecek vizyonunu çizmek istediklerini aktardı. Proje Koordinatörü Cleofe Maria Cristina Guardigli de projenin detayları hakkında sunum yaptı.



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