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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Gelin kaynana el ele verdi fide üretip satıyor

Gelin kaynana el ele verdi fide üretip satıyor

75 yaşındaki Şadiye Aydın bahçedeki seralara gelmesi

Uttu Valid 

-Şadiye Aydın'ın sera içinde görüntüsü
-Sera ve fide detaylar
-Şadiye Aydın ile sera içinde röportaj
-Toprak ile uğraşması
-Gelini Arife Aydın ile röportaj
-Gelin kaynana birlikte fidanla uğraşırken detay
-Gelin Arife Aydın kaynanasına kahve ikramı
-Fideler ve gelin kaynana genel detay

( ADANA ) -- Adana'da 75 yaşındaki Şadiye Aydın, gelini Arife Aydın ile evin bahçesinde oluşturdukları alanı fide üretim merkezine çevirdi ADANA

- Adana’nın Kozan ilçesinde evlerinin bahçelerini fide üretim merkezine çeviren gelin-kaynana 1 TL’ye sattıkları fideler ile pandemi sürecinin olumsuzluklarını avantaja çevirdi. Mahmutlu Mahallesi, Derebaşı Sokakta oturan 75 yaşındaki Şadiye Aydın, gelini Arife Aydın evin bahçesinde oluşturdukları alanı fide üretim merkezine çevirdi. Gelin kaynana 1 TL’ye sattıkları fideler ile korona virüsün stresli günlerinde üretim yaparak gelir sağladılar. Başarmanın ve kazanmanın gururunu yaşayan gelin kaynana, gençlere hayat şartları ne olursa olsun umutsuzluğa kapılmadan uğraşacakları bir alanları olması gerektiğini söyledi.

75 yaşındaki Şadiye Aydın toprakla uğraştığı için sağlıklı ve mutlu olduğunun altını çizerek, "Fide satıyorum. Patlıcan biber domates salatalık her fideyi üretiyorum. Elim ayağım toprağa değdiği için mutluyum. 1 TL’ye satıyorum fideleri. Eşim emekli ama bununla 40 senedir uğraşıyorum. Bununla 5 çocuğumu okuttum. Bunlar bana mutluluk, moral veriyor. Herkes kendine bir uğraş bulsun hiçbir şey bulamazlar ise çiçekle uğraşsınlar. Genellikle gelin kaynana bir olsun mutlu olsun” dedi.
Arife Aydın ise, “Kayınvalidem hepimizden çok çalıştı. Burada bunlarla uğraşmak bizleri ve onu dinç tuttu, bizlere huzur verdi. Dışarıda pandemiyi hatırlamadı bile. Pandemi ile birlikte en küçük toprağı olan bile ekmeye başladı ve fide satışları hızlandı. Şuan herkes gelip soruyor, alıyor” diye konuştu.
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