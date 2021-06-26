GAZİANTEP - Varank: 'Türkiye'nin en büyük lisanslı depoculuk işletmesi sayesinde serbest piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarının önüne geçilecek'
GAZİANTEP - Varank: "Türkiye'nin en büyük lisanslı depoculuk işletmesi sayesinde serbest piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarının önüne geçilecek" - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasıGAZİANTEP - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlıkça desteklenen 55 milyon liralık 8 projenin toplu açılış törenine katıldı.
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