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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
GAZİANTEP - Varank: 'Sanayi üretimimiz yüzde 66 arttı'

GAZİANTEP - Varank: 'Sanayi üretimimiz yüzde 66 arttı'

GAZİANTEP - Varank: "Sanayi üretimimiz yüzde 66 arttı" - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gelişi - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye çıkışı - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasıGAZİANTEP - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlıkça desteklenen 55 milyon liralık 8 projenin toplu açılış törenine katıldı.

Açılış Töreni Lyon Bakanlık 

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