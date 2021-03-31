Galericilerden binde 5’lik vergi tepkisi

-Otomobillerden detay

-Galericiler ile röportaj

-Araba fiyatlarından ve özelliklerinden detay

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( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun’da galerici esnafı, 5 aydır durgun olan 2. el otomobil piyasasının noterdeki alım satım işlemlerinden binde 5 oranında vergi alınması halinde durgun olan işleri tamamen bitireceğini söylediler. Hazine ve Maliye Bakanlığının üzerinde çalışma yürüttüğü ekonomik reform paketine göre vergide kriterler değişiyor. Paket, birçok farklı bölümden oluşacak. Bu düzenlemeler, önceliklerine göre teklife dönüştürülerek, TBMM’nin gündemine getirilecek. Taslak metinde yer alan bazı teknik alt yapı düzenlemeleri eleştirilere konu olmuştu. Taslak ile ikinci el araçların noterdeki alım satım işlemlerinde binde 5 oranında vergi uygulanması da öngörülüyor. Harç, araçların ilk tescilinden sonraki birinci satış ve devir işlemlerinde alım satım bedeli üzerinden alınacak. Samsun’da galerici esnafı da binde 5’lik vergi uygulamasının işleri daha da olumsuz etkileyeceğini belirterek, uygulamadan vazgeçilmesi çağrısında bulundular. “Binde 5 vergi değil, vergi indirimi istiyoruz” 2. el oto alım satımında ek vergi değil vergi indirimi talep ettiklerini ifade eden galerici Rıfat Bilgili, “5 aydır araç piyasasında bir hareketlilik yok. Araç alım-satım işi bitti. Araç satışlarımız geçen seneye oranla yüzde 90 oranında düştü. Fiyatlarda düşüş oldu fakat 300 bin TL’lik araba 500 bine çıkmıştı, şimdi de 500 bin TL’lik araba 450 bin TL’ye düştü. Buna rağmen araba fiyatları hala üst seviyelerde. Biz galericiler araba fiyatlarının yüksek olmasından mutlu değil, müzdaribiz. Piyasa zaten durgun. Biz binde 5 oranında vergi değil, binde 10 oranında vergi indirimi yapılsın istiyoruz. Bu binde 5 rakamı söylerken az gelebiliyor ama 100 binlik arabada 500 TL yapar” dedi.

“Bu ekonomik darboğazda ekstra vergi getirilmesi uygun değil” Ekonominin iyi olmadığı bir dönemde ek vergi getirilmesini doğru bulmadığını dile getiren galerici Ali Acur, “4-5 aydır zaten iş yok. Sattığımız araçların vergisini veriyoruz. Bir de binde 5 oranında vergi çıktığı zaman bunun altından nasıl kalkılacak. 300 binlik bir araba satışında bin 500 TL’ye denk geliyor. Bunu yanlış buluyoruz. Zaten iş güç yok. Devlet sıfır araçlardan iyi miktarda vergi alıyor. İkinci el araç satışlarından da bu verginin alınmasını yanlış buluyorum. Bütün araçlarımız deftere kayıtlı ve vergisi de veriliyor. Bu ekonomik darboğazda ekstra vergi getirilmesi uygun değil. Pandemi döneminde işimiz de yok. Yanlış bir uygulama olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“İnsanların üstüne bir yük daha binmiş olacak” İkinci el oto alımında yeni vergi getirilirse insanların üzerine bir yük daha bineceğini belirten galerici Hüseyin Kandemir ise şunları söyledi: “Geçen sene sitemizdeki 110 dükkandan 25 tanesi boştu. Yeterlilik belgesi adı altında dükkanların hepsi doldu. İnsanlar korktu. Yarın öbür gün galericilik yapamayacağız diye belge alıp, dükkan açtılar. Devlet te bundan belli bir para kazandı. Şu anda zaten esnaf kan ağlıyor. Her arabaya 500 TL ya da bin TL vergi ödediğin zaman yine insanların üstüne bir yük binmiş olacak. Zaten alım-satım yok. Ekstra bir vergi daha gelirse araba alan bir katmer daha yiyecek.” (ED-SLH-NT-Y)



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