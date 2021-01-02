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02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Fedakar üreticiler, pandemide mutfaklar için domates topluyor

Fedakar üreticiler, pandemide mutfaklar için domates topluyor

Serada dalında domatesler

Salar Tarım Fedakarlık Piyasalar Sokağa Çıkma Yasağı 

-Elinde domates tutan kız
-Dalında domatesleri makasla kesen üreticiler
-Üretici Fatma Arslan ile röp.
-Üretici Ali İhsan Arslan ile röp.
-Domates toplayanların birlikte domatesle poz vermesi
-Küfe ile domates taşıyan üretici
-Domateslerin küfe içinde alınıp kasalara konulması
-Sera içindeki domatesler

( MERSİN )- Mutfakların vazgeçilmezi domates, fedakar üreticiler tarafından talep miktarına göre toplanıyor MERSİN

- Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 2021'in ilk 3 günü için getirilen sokağa çıkma yasağı sürüyor. Tedarik zincirinin aksamaması için tarım sektörünün fedakar çalışanları ise çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.Yılda 1 milyon ton domates üretimi yapılan Mersin'de, üretimin yaklaşık 600 bin tonunun gerçekleştiği Erdemli ilçesinde üreticiler piyasaların ihtiyacı olan domatesi karşılamanın çabası içinde.Arslan ailesi eylül ayında yetiştirmeye başladıkları mutfakların vazgeçilmezi domatesleri talep miktarınca hasat ediyor.Üreticilerden Fatma Arslan, "Pandemi döneminde bağımızda bahçemizde çalışıyoruz. Ülkemiz için kendimiz için fedakarlık yapıyoruz. İnsanlar evde kalsın diye fedakarlığa devam ediyoruz" dedi.
Ali İhsan Arslan ise, "Eylül ayında başladığımız domates üretimimize ocak ayında da devam ediyoruz. Pandemi sürecinde üretim ve tüketimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Sağlıklı bir şekilde ürettiğimiz ürünleri insanlarda sağlıklı bir şekilde tüketebilir" diye konuştu.
Açıkta ve serada olmak üzere 12 ay domates üretilebilen erdemli İlçesinde yılın ilk günlerinde domatesin kilo fiyatı ise 3 ila 3.5 liradan alıcı buluyor.
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