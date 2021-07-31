Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Ekonomi
Fatih Sondaj Gemisi yeni tespit kuyusu Türkali-4’te sondaja başladı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Fatih Sondaj Gemisi yeni tespit kuyusu Türkali-4’te sondaja başladı

Fatih Sondaj Gemisi yeni tespit kuyusu Türkali-4’te sondaja başladı

FATİH SONDAJ GEMİSİNDEN ARŞİV GÖRÜNTÜ

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

Karya Konferans Telekonferans Kuyular 


- Amasra-1 kuyusunda sondaj çalışmalarını tamamlayan Fatih Sondaj Gemisi yeni tespit kuyusu Türkali-4’te sondaja başladı.
Türkiye’nin Karadeniz’de derin denizde keşfini yapan Fatih Sondaj Gemisi yeni tespit kuyusu Türkali- 4’te sondaj çalışmalarına başladı.
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans yöntemiyle katıldığı keşfedilen gazın test töreni gerçekleşti. Karadeniz'in 169 kilometre açığında çalışmalarını sürdüren Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz’de ilk olarak Sakarya Gaz Sahası’nda Tuna-1 kuyusunda sondaj gerçekleştirdi ve bu kuyuda toplam 405 milyar metreküp doğal gaz keşfetti. 2020’de denizlerde dünyanın en büyük keşfini gerçekleştiren Fatih, akabinde Türkali-1 ve Türkali-2 ve Kuzey Sakarya sahanındaki Amasra-1 kuyularında sondajı tamamladı. Gemi, Amasra-1 kuyusunda da 135 milyar metreküp doğal gaz keşfetti. Böylece Türkiye’nin Karadeniz’de derin denizde keşfettiği doğal gaz 540 milyar metreküpe ulaştı. Fatih, son olarak da Türkali-3 tespit kuyusundaki sondajını tamamladı. Türkiye’nin Karadeniz’deki diğer sondaj gemisi Kanuni ise Kasım 2020’de Karadeniz’e geçti. Burada bakım çalışmaları tamamlanan Kanuni, bu yıl Mayıs ayında Kuyu testleri ve kuyu tamamlama çalışmalarını yürütmek üzere Karadeniz’e açıldı ve bugün Türkali-2 kuyusunda akış testlerine devam ediyor. Türkiye’nin Karadeniz’deki diğer sondaj gemisi Kanuni ise Kasım 2020’de Karadeniz’e geçti. Burada bakım çalışmaları tamamlanan Kanuni, bu yıl Mayıs ayında Kuyu testleri ve kuyu tamamlama çalışmalarını yürütmek üzere Karadeniz’e açıldı ve bugün Türkali-2 kuyusunda akış testlerine devam ediyor. (SÖ-OA-
İlgili Foto Galeriler
Otomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç FiyatlarıOtomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç Fiyatları
Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!
Bankaların Koronavirüs DestekleriBankaların Koronavirüs Destekleri
İkinci El Otomobil Piyasasında koronavirüs Etkisiİkinci El Otomobil Piyasasında koronavirüs Etkisi
Türkiyenin Yerli Otomobili TanıtıldıTürkiyenin Yerli Otomobili Tanıtıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yerli Otomobili KullandıCumhurbaşkanı Erdoğan, Yerli Otomobili Kullandı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı