Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Faaliyeti durdurulan düğün salonu tekstil fabrikasına dönüştürüldü, 120 kişi iş sahibi oldu

Faaliyeti durdurulan düğün salonu tekstil fabrikasına dönüştürüldü, 120 kişi iş sahibi oldu

Tekstil fabrikasının dışından görüntü

Tekstil Fabrikası Fabrika Genç Girişimciler Kalaba Alabalık 

-iç kısmından görüntü
-işçilerin çalışmalarından detay
-Girişimci Şükrü Değirmenci'nin konuşması
-Sevgi Taş'ın konuşması
-Kadri Kaplan'ın konuşması
-Genel ve detay görüntüler

( BATMAN -ÖZEL) BATMAN

- Batman'ın Sason ilçesinde iki girişimci, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında faaliyeti durdurulan iki bin metrekare alan üzerinde kurulu dev düğün salonunu tekstil fabrikasına dönüştürerek 120 kişiye iş imkanı sağladı. Korona virüs salgını nedeniyle birçok iş yeri kapanma noktasına geldi. Salgın nedeniyle faaliyetleri durdurulan sektörlerden biri de kalabalık ortamın oluştuğu düğün salonları oldu. Batman'ın Sason ilçesine bağlı Haydar Mahallesinde faaliyet gösteren 2 bin metrekare alan üzerinde kurulu olan dev düğün salonunu farklı alanda değerlendirmek isteyen iki genç girişimci, salonu tekstil fabrikasına dönüştürerek ilçedeki 120 işsiz gence iş kapısı oluşturdu. Düğün salonunu tekstil fabrikasına çeviren genç girişimcilerden Şükrü Değirmenci, açtıkları tekstil fabrikasının 120 kişiye iş kapısı olduğunu ifade ederek, hedeflerinin daha fazla kişiye iş imkanı sağlamak olduğunu söyledi.

Değirmenci, "Korona virüs salgını nedeniyle kapanan düğün salonunu tekstil fabrikasına çevirdik. Şu anda 120 personelimiz var. Allah'ın izniyle bunu daha da büyütmeyi hedefliyoruz. Burada Sason gibi bir yerde işsiz olan genç kardeşlerimize iş kapısı açmış olduk" dedi.
Girişimci Sevgi Taş da düğün salonunu tekstil fabrikasına dönüştürdüklerini söyledi.

Taş, "Burası arkamda da görüldüğü gibi düğün salonuydu. Pandemi süreci nedeniyle düğün salonları kapanınca birçok kişide işsiz kaldı. Biz burada işsiz kalan insanları istihdam etmek amacıyla burayı tekstil fabrikasına çevirdik. İlk etap için 120 kişilik bir grup oluşturduk. Şu anda gencinden yaşlısına birçok kişiye istihdam olanağı sağladık burada. İş alımlarımız devam ediyor. Daha fazla kişiyi alacağız inşallah. Çoğu gencimiz işsiz. Burası sayesinde iş imkanı buldu" diye konuştu.
Açılan tekstil fabrikası sayesinde iş sahibi olduğunu ifade eden işçilerden Kadri Kaplan da "Burası daha önce düğün salonuydu. Pandemi nedeni ile düğün salonlarının faaliyetlerinin durdurulmasının ardından tekstil fabrikasına dönüştürüldü. Halka hizmet olarak döndü, çok iyi oldu. Çok işsizlik vardı, bunun sayesinde işimiz oldu" şeklinde konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
Otomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç FiyatlarıOtomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç Fiyatları
Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!
Bankaların Koronavirüs DestekleriBankaların Koronavirüs Destekleri
İkinci El Otomobil Piyasasında koronavirüs Etkisiİkinci El Otomobil Piyasasında koronavirüs Etkisi
Türkiyenin Yerli Otomobili TanıtıldıTürkiyenin Yerli Otomobili Tanıtıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı