Evinin mutfağından dünya pazarına

-RÖPORTAJ



( YALOVA ) - YALOVA



- 28 yıl önce eşiyle evinin mutfağında sabun üretmeye başlayan Ethem Erten, bugünlerde ürettiği sabunları 26 ülkeye ihraç ediyor. 57 yaşındaki Ethem Erten, Termal Yolu’ndaki işletmesinde kükürt, bitki, yaprak, bal, süt gibi çeşitli ürünler ve gravür altınla sabun üretimi gerçekleştiriyor. 125 farklı üründen 9 bin 500 çeşit sabun üreten Erten, bunu ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Irak ve Katar'ın da içinde olduğu toplam 26 ülkeye ihracatını yapıyor. Ertem, eşi Zekiye Erten ile 28 yıl önce evlerinin mutfağında sabun üretimine başladığını dile getirerek, “Bu işe biz 1994 senesinde bir nevi zor şartlarda başladık. Eşimle evin mutfağında elli tane sabun yaptık. Her birinin anısı var. Sabunların içine bitki yağları, bitkileri koyduk ve zeytinyağlı bitkisel sabunlar ürettik. Bunun üzerine müşterilerimiz çoğaldıkça istekleri üzerine biz de üretmeye başladık. 28 yılda 9 bin 500 çeşit ürüne ulaştık. Farklı gramajlarda lifli, süngerli ve benzeri ürünleri müşterilerimize sunuyoruz” diye konuştu.

Depremden Sonra Sıfırdan Başladı 1999 Marmara Depremi’nde Gölcük’teki işletmenlerinin binasının yıkıldığını ve personellerinde hayatını kaybedenler olduğunu ifade eden Erten, “Bunun üzerine yine sıfırdan başladık. Hollanda, Almanya, Singapur, Dubayi ülkelerine zaten ürünlerimizi gönderiyorduk. Her geçen ay çeşitli ülkelerden talepler geldi. Şu an mesela Amerika ön plana çıktı. bunun peşinde Almanya ve Çin ön planda. Çin’in 12 eyaletinde 40 üzerinde mağazalarda ürünlerimiz satılmakta. Bu durum ticari olarak onurumuz ve gururumuzdur. Çin’de yeni projelerimiz var. Bir alışveriş merkezi açılıyor. 2 bin beş yüz metre kare bir alan kapsıyor. Oraya da ürünlerimizden göndereceğiz. Bunun yanında Katar’a, Türkmenistan’a, gönderiyoruz” ifadesini kullandı. Koronavirüse karşı ürettikleri sabunların etkili olduğunu anlatan Erten, pandemi sürecinde satışların artığını kaydetti.

Yurt içinde birçok ile satış yaptıklarını kaydeden Erten, sabunları 7 ile 10 TL arasında sattıklarını kaydetti.

Yurtdışından bir kerede ortalama 20 bin adet sipariş aldıklarını anlatan Erten, “Bu gün 1 dolara Amerika’ya mal gönderdiğimizi düşünürsek en son siparişimiz 20 bin adet olduğunu düşünürsek toplamda 20 bin dolarlık ürün göndermiş oluyoruz” dedi.

Erten, ayda ortalama 50 bin adet sabun ürettiklerini söyledi.



Erten, erkeklerde okyanus ile Türk hamamı sabununun kadınlarda ise keçi ve eşek sütü sabunlarına rağbet gösterildiğini ifade etti.