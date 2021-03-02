Esnaf ve vatandaşlar normalleşmeden memnun

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( İSTANBUL ) -- kafe ve restoranlar hizmet vermeye başladı İSTANBUL



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine toplantısı ardından yaptığı açıklamayla kafe ve restoranlar bugün itibariyle saat 07.00-19.00 arasında yüzde 50 kapasiteyle hizmet vermeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kafe, lokanta, restoran, tatlıcı, pastane, kıraathane ve çay bahçeleri için kademeli normalleşme kararını duyurdu. Yapılan duyuru sonrasında çok yüksek riskli iller dışında bulunan işletmeler yüzde 50 kapasite ile tedbirlere uyarak hizmet vermeye başladı.

Alınan kararlar ardından esnafın normalleşme adımlarından memnun olduğu gözlendi. "Atılan normalleşme adımları esnafı memnun etti" Tedbirleri artırarak hizmet vermeye başladıklarını dile getiren Nadir Güllüoğlu, "Kafe ve restoranların sadece paket servis vermesi yetersiz kalıyordu. Paket gıda alan müşteriler kaldırım kenarlarında oturup yiyorlardı. Psikolojik olarak da bu durum insanları zor durumda bırakıyordu. Atılan normalleşme adımları esnafı memnun etti, tedbirlerle hizmet vermeye başladık. Normalleşme adımları esnafı rahatlatacaktır. Yüzde 50 kapasiteyle hizmet veriyoruz, herkes kendinden başlamalı ve tedbirlerini almalı. Müşterilerimizden de anlayış bekliyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde koronavirüsü yeneceğiz’’ diye konuştu.

Ekonomik olarak olumsuz etkilerin yanında moral olarak da sıkıntı yaşadıklarını belirten restoran işletmecisi Cemil Cengiz Satar, "Ekonomik olarak sıkıntılar yaşıyorduk, normalleşme adımları bizim için bir umut oldu. Tedbirlerimizi aldık yüzde 50 kapasite ile hizmet vermeye başladık. Bir yerden başlamak gerekiyordu, bu karardan memnunuz. Tedbirlerimizi gevşetmeden almalıyız, ileriki dönemde kısıtlama olmaması için dikkatli olmalıyız. Çalışanlar için de zorluklar vardı, salgının yayılmasını önleyerek çalışmamızı sürdüreceğiz. Eski alışkanlıklarımızı değiştireceğiz’’ dedi.

"Tedbirlerimizi alarak bugün tatlı yemeye geldik" Uzun zamandır kafe ve restoranlarda oturmayı özlediğini dile getiren Rıdvan Aksoy isimli vatandaş da "Tedbirlerimizi alarak bugün tatlı yemeye geldik. İşletmelerde oturup bir şeyler yemeyi özlemiştik. Esnafın mağduriyetinin giderilmesi adına önemli bir adımdı. Tekrar kısıtlamaların gelmemesi için tedbirlerimizi alarak dikkatli olacağız’’ ifadelerini kullandı. Normalleşme adımlarından memnun olduğunu belirten Adem Çoban isimli vatandaş ise ‘’Kısıtlamaların sadece ekonomik boyutu yoktu bunun yanında psikolojik ve sosyal açıdan olumsuzlukları da vardı. Bu günleri oldukça özlemiştik. Tekrar kısıtlamaların olmaması için daha dikkatli olacağız’’ şeklinde konuştu.

(MRT-ACÖ-E)



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