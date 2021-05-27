Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
ESKİŞEHİR - Tiftik keçisinin gen kaynağını koruyan işletmede, oğlaklar anneleriyle buluştu

ESKİŞEHİR - Tiftik keçisinin gen kaynağını koruyan işletmede, oğlaklar anneleriyle buluştu

- Drone detayları - Detaylar - Anadolu Tarım İşletmesi Hayvancılık Şubesi Şefi Mustafa Doğan'ın röportajıTiftik keçisinin gen kaynağını koruyan işletmede, oğlaklar anneleriyle buluştu - Eskişehir 'in Mahmudiye ilçesinde TİGEM'e bağlı Anadolu Tarım İşletmesinde tiftik keçisi popülasyonuna bu yıl gerçekleşen doğumlarla 560 oğlak eklendi - Hayvancılık Şubesi Şefi Mustafa Doğan: - "Ülkemizde damızlık tiftik keçisi talep edildiğinde, Anadolu Tarım İşletmesi olarak bu ihtiyacı karşılıyoruz"ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM), Eskişehir 'in Mahmudiye ilçesindeki tesisinde, Anadolu topraklarının önemli bir değeri olan tiftik keçilerinin gen kaynağının korunması amacıyla damızlık yetiştiriliyor.Osmanlı döneminde Sultan 2. Mahmud tarafından 1815'te "Çiftlikat - ı Hümayun" adıyla kurulan ve 1984'ten bu yana TİGEM bünyesinde faaliyet gösteren Anadolu Tarım İşletmesi, ekonomik değeri yüksek bir ürün olan tiftiğiyle bilinen keçilere de ev sahipliği yapıyor.Bin 600 tiftik keçisinin bulunduğu Esenbel mevkisindeki Keçicilik Şubesinde yıllık 2 ton tiftik üretilerek ihaleyle satılıyor.Tiftik keçilerinin de ihaleyle satışının gerçekleştirildiği işletmede, bu yıl nisan ve mayıs aylarında 560 oğlak dünyaya geldi.Damızlık sürüsüne katılacak oğlakların, anneleriyle buluşması drone ile görüntülendi. Oğlakların meleşerek annelerini aramaları güzel görüntüler oluşturdu. - "Tiftik keçisi genini koruyoruz"Anadolu Tarım İşletmesi Hayvancılık Şubesi Şefi Mustafa Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de son yıllarda tiftik keçisi sayısının azaldığını belirterek, işletmede bu hayvanların genini korumaya devam ettiklerini söyledi.

Tiftik keçisinin, Anadolu'ya yaklaşık 800 yıl önce Türklerin Orta Asya'dan göçüyle geldiğinin bilindiğini aktaran Doğan, şöyle konuştu:" Eskişehir ve Ankara bölgesinde yetişmeye uygun bir tür. Dünyada da Ankara ya da Angora keçisi olarak biliniyor. İşletmemizde 500 baş damızlık tiftik keçisi bulunuyor. Şu an oğlaklama dönemindeyiz. Yaklaşık 600 oğlağımız mevcut. 1 yaşındaki keçi yavrusu olan 500 - 550 çebicimiz var. Erkek oğlaklarımızın damızlık vasfı vardır. Ülkemizde damızlık tiftik keçisi talep edildiğinde, Anadolu Tarım İşletmesi olarak bu ihtiyacı karşılıyoruz. Tiftik keçisi ülkemizin korunması gereken gen kaynaklarındandır. Anadolu Tarım İşletmesi olarak tiftik keçisi genini koruyoruz."Doğan, çebiçlerin her yıl katılmasıyla damızlık sürüsünü gençleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Keçi Yavrusu Muhabir Keçi Etiler Hayvan 

İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement