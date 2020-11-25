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25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Esendere Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu ele geçirildi

Esendere Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu ele geçirildi

- "Sumak" yüklü çuvalların Narkotik dedektör köpeği ile aranması - Çuvallardan bulunan esrarların çıkartılması - Valizin dış iskeletini oluşturan plastik bariyerlere gizlenen metamfetamin maddesinin çıkartılmasıANKARA (AA) - Hakkari'deki Esendere Gümrük Kapısı'nda gümrük muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda, 26 kilogram toz esrar ve 2 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucuya el konuldu.Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ilk operasyonda "sumak" yüklü çuvallarla İran'dan gümrük kapısına gelen tır, şüpheli olarak değerlendirilerek x - ray taramasına yönlendirildi.Narkotik dedektör köpeğinin tepki verdiği bir çuvalda, toz haline getirilerek baharat görüntüsü verilmeye çalışılmış toplam 26 kilogram esrar tespit edildi.İkinci operasyonda ise gümrük kapısı noktasında şüpheli tavırlar sergileyen bir yolcu üst ve bagaj kontrolü yapılmak üzere diğer yolculardan ayrı bir bölüme alındı ve kendisine ait valiz ve bagaj x - ray cihazıyla tarandı.İlk aşamada herhangi bir suç unsuruna rastlanmayan valiz, narkotik dedektör köpeğiyle yeniden arandı.Köpeğin tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, valizin dış iskeletini oluşturan plastik bariyerlerin tamamının uyuşturucuyla kaplandığı ortaya çıktı.Yapılan analiz neticesinde, iskeletten ayıklanan ve toplam ağırlığı 2 kilogram olan maddenin metamfetamin olduğu anlaşıldı.Her iki operasyonda ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu belirlendi.Şüpheliler gözaltına alındı, soruşturmalar devam ediyor.

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