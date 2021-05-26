ERZURUM - Çin'e gidecek ihracat treni Erzurum'a ulaştı
- Erzurum Tren Garından görüntü - Gardan görüntü - Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan Çin ihracat blok treni, Erzurum Tren Garı'na gelişi - Trenin geçişiÇin'e gidecek ihracat treni Erzurum 'a ulaştıERZURUM (AA) - Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan tren, Erzurum Tren Garı'na geldi.Kocaeli'den 24 Mayıs Pazartesi günü törenle uğurlanan ve Çin'e gidecek 2 ihracat treninden biri Erzurum 'a ulaştı.Kentte durmadan yoluna devam eden tren bugün Kars'ta olacak.TCDD Taşımacılık AŞ Köseköy Lojistik Müdürlüğünde toplam 41 konteynerden oluşan ve yerli üretim 2 bin 250 ton melamin kaplı yonga levha yükü taşıyan 2 ihracat treni, 24 Mayıs Pazartesi günü Kocaeli'den Çin'e gitmek üzere yola çıkmıştı.Pasifik Eurasia ve TCDD Taşımacılık AŞ iş birliğiyle Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi ve Kazakistan'dan geçecek trenler, toplam 8 bin 693 kilometre katederek yaklaşık iki haftada Çin'in Şian kentine ulaşacak.
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