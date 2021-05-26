Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ERZİNCAN - Çin'e gidecek ihracat treni Erzincan'a ulaştı

ERZİNCAN - Çin'e gidecek ihracat treni Erzincan'a ulaştı

- Trenin gelişi - Tren vagonları - Trenin hareket etmesiÇin'e gidecek ihracat treni Erzincan 'a ulaştıERZİNCAN (AA) - Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan Çin ihracat blok treni, Erzincan Tren Garı'na geldi.Kocaeli'den 24 Mayıs Pazartesi günü törenle uğurlanan ve Çin'e gidecek 2 ihracat treninden biri, personel değişimi için Erzincan Tren Garı'nda yaklaşık 30 dakika mola verdi.Tren, Erzincan 'daki molanın ardından Erzurum'a doğru yola çıktı. Diğer trenin de Sivas'tan Erzincan 'a hareket ettiği öğrenildi.TCDD Taşımacılık AŞ Köseköy Lojistik Müdürlüğünde toplam 41 konteynerden oluşan ve yerli üretim 2 bin 250 ton melamin kaplı yonga levha yükü taşıyan 2 ihracat treni, 24 Mayıs Pazartesi günü Kocaeli'den Çin'e gitmek üzere yola çıkmıştı.Pasifik Eurasia ve TCDD Taşımacılık AŞ iş birliğiyle Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi ve Kazakistan'dan geçecek trenler, toplam 8 bin 693 kilometre kat ederek yaklaşık iki haftada Çin'in Şian kentine ulaşacak.

Vagon Yerli Üretim 

İlgili Foto Galeriler
Otomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç FiyatlarıOtomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç Fiyatları
Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!
Bankaların Koronavirüs DestekleriBankaların Koronavirüs Destekleri
İkinci El Otomobil Piyasasında koronavirüs Etkisiİkinci El Otomobil Piyasasında koronavirüs Etkisi
Türkiyenin Yerli Otomobili TanıtıldıTürkiyenin Yerli Otomobili Tanıtıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yerli Otomobili KullandıCumhurbaşkanı Erdoğan, Yerli Otomobili Kullandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement