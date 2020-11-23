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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Ermenek zeytini marka olma yolunda

Ermenek zeytini marka olma yolunda

Zeytin toplanması

Hastalık İklim Değişikliği Zeytin Ağacı Yurt Dışı Zeytinyağı 

-Üretici Serdar Dilekli ile röp.
-Zeytinlerin seçilerek ayırılması
-Detaylar

( KARAMAN -ÖZEL) KARAMAN

- Karaman’ın Ermenek ilçesinde zeytin üretimi her geçen yıl artış gösteriyor. Ermenek Barajı'nın su tutması ile birlikte bölgenin iklim değişikliğine etkisi farklı bitkilerin yetişmesini beraberinde getirdi. Zeytin üretiminin yaygınlaşması ile bölgede zeytin ağacı sayısı 200 bini buldu. Çevresi ormanlık alan olan zeytin bahçelerinde, doğal tarım ile üretilen zeytinler lezzeti ile ön plana çıkıyor. Hava kirliliğinin nerdeyse yok, oksijen oranın ise fazla olduğu bölgede yetişen Ermenek zeytinine her geçen gün talep artıyor. “Tamamen organik olan zeytinimizin aromasında iddialıyız” Zeytin üreticisi Serdar Dilekli zeytin bahçesi yetiştiriciliği, hasadı ve işlenmesi hakkında bilgiler verdi. Dilekli; "Zeytinlerimiz burada 800-900 rakımda yetişmektedir. Normalde sahildeki yetişen zeytinlere göre yaklaşık 20 gün daha geç olgunlaşmasıyla aroması biraz daha farklı ve daha kaliteli olmakta. Hatta aroması konusunda daha iddialıyız sahildeki zeytinlerden. Zeytinlerimiz tamamen organik ve hayvansal gübre ile gübrelemekteyiz. Herhangi bir kimyasal işlem yapmamaktayız. Olduğu gibi doğal, bu rakamda yetişebilen nadir türlerden zeytinlerimiz. Organiktir, damlama sulama sistemi ile sağlamaktayız bu yolla herhangi bir hastalık veya başka bir şey de birbirine bulaşmasını engellemekteyiz. Zeytinlerimiz bahçede toplandıktan sonra makinede ebatlandırılarak, boylama yapılarak kırma çizme işlemlerini işleyeceği şekilde ebatlara ayırıyoruz. Ondan sonra müşterilerimize siparişini talebine göre zeytinlerimizi bu şekilde işliyoruz. Bu makineler sayesinde zeytinlerimizi daha hızlı daha güvenli bir şekilde müşterilerimize ulaştırıyoruz. Siparişin yoğunluğuna göre yaklaşık 15 ila 20 gün normal tatlandırma yapılarak herhangi bir kimyasal işlem yapılmadan olduğu gibi normal suyla tatlandıktan sonra müşterimiz bu şekilde ulaştırıyoruz” dedi.
Kahvaltılık zeytin dışında zeytinyağında da adından söz ettiren Ermenek zeytinyağı yurt dışında da talep görüyor.
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