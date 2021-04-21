Erkenci karpuz üreticisinin yüzünü güldürüyor

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-ziraat odası başkanıyla röportaj



( ANTALYA ) ANTALYA



- Manavgat’ta 4 ay önce seraya ekilen karpuzun hasadına başlanırken, karpuzun toptancı halinde 7 liraya kadar alıcı bulması üreticinin yüzünü güldürüyor. Serada erkenci karpuz üretimi yapan Ziraat Mühendisi Osman Coşar karpuzlarının kalitesinden ve fiyatından memnun olduğunu söyledi.



Ocak ayında serada ekimi gerçekleştirilen erkenci karpuzların hasatına başlandı. 15 dönüm sera içerisinde karpuz üretimi yapan Ziraat Mühendisi Osman Coşar, “Hasadımız bir haftalık olgunluk süresi zarfında daha da yoğunlaşacak. Kalitesi güzel, tadı güzel, on numara karpuz yetiştiriyoruz” dedi.

‘Örtü altı üretimin maliyeti yüksek’ Örtü altında üretilen mevsimin ilk turfanda karpuzların hem iç pazara hem de ihracata gittiğini belirten Ziraat Mühendisi Osman Coşar halde 6-7 liradan alıcı bulan karpuzun açık alana nazaran hem bakımının daha zor hem de üretim maliyetinin yüksek olduğunu söyledi.



Osman Coşar ; “Örtü altında üretilen karpuzların yetişmesi yaklaşık üç-üç buçuk aylık bir sürede oluyor. Bu süre zarfında soğuk kış koşullarında fark etmiyor sürekli başında bakımını yapıyoruz. Gübreleyip ilaçlıyoruz. Çeşit çeşit bakımları var” ifadelerini kullandı ‘Üreticimizin yüzü hep gülsün’ Sezonun ilk örtü altı karpuzlarını yerinde kontrol eden Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin üreticilerimizin bin bir emekle yetiştirdiği ürünlerinin karşılığını almasının üretime devam etmeleri açısından çok önemli olduğunu belirterek “ Üreticilerimiz bilhassa salgın döneminde seri bir şekilde çalıştılar. Şu anda iç pazarın taleplerini karşılayacak üretime sahibiz. Üreticimizin emeğinin karşılığını alabilmesi için bakanlığımızdan ithalatı yasaklamasını, ihracat yollarını açmasını talep ediyoruz” dedi.





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