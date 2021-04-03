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03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Erik aşeren hamile kadınlara müjde, artık yılın 4 mevsimi bulmak mümkün

Erik aşeren hamile kadınlara müjde, artık yılın 4 mevsimi bulmak mümkün

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bebek Asad Bağlama Kış Mevsimi Hamile Kadın 

-Eriklerin görüntüsü
-Röportaj
-Bursa klasörüne gönderildi

( BURSA -ÖZEL)- Kışın yetiştirdiği erikleri internetten Türkiye'nin her yerine gönderiyor BURSA

- Bursa'nın İznik ilçesinde, aile fertlerinin hepsinin ziraat mühendisi olduğu Ası ailesi, kış mevsiminde erik yetiştiriyor. Mart başı itibariyle erik hasadına başlayan Ali Ası, senede bir ton erik elde etmeyi planladıklarını söyledi.

İznik ilçesinde yaşayan Ziraat Mühendisi Ali Ası (49), kendisi gibi ziraat mühendisi eşi Gülay Ası (49) ve oğlu Mustafa Kutay Ası (22) ile birlikte serada erik yetiştiriyor. Kış mevsiminde erik üretimi yapan ve mart ayı başı itibariyle hasada başlayan Mustafa Kutay Ası, “Şu an meyvenin büyüklüğü leblebi ya da fındık kadar. 12 ay boyunca bebek gibi baktığımız ağaçlarımız ve seramızda son sistemle toprak sıcaklığını, nem oranlarını ve sera sıcaklığını ayarlayarak erken hasadı mümkün kıldık. Bu sene bir ton civarında bir ürün bekliyoruz. Bu her sene artarak devam edecek, şu anda bir tarafta çiçek varken bir tarafta da meyve bağlamalar devam ediyor” dedi.
Yeşil erik üreten genç girişimci Mustafa Kutay Ası, Türkiye’nin dört bir yanına internet üzerinden erik gönderiyor. Yaklaşık 800 metrekarelik alanda kurduğu sera ile erik üreten genç girişimci, İznik’in tanıtımına yer verecek erikleri çini kâse ile yolluyor. En çok aşeren hamile kadınlar sipariş veriyor Bugüne kadar en çok aşeren hamile kadınların sipariş verdiğini belirten Ası, Bu iş en çok zamansız aşeren hamile kadınların eşlerinin işini kolaylaştırdı. Erik canı çeken kadınlar artık tek tuşla yılın 12 ayında istedikleri eriklere ulaşabiliyorlar" dedi.
(MB-MŞ)
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