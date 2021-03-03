Eriğin kilosu 1000 TL'den satışa çıktı

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( ANTALYA )- İlk hasatta 50 kilogram ikinci hasatta 3 ton erik hedefleniyor- Dubai ve Rusya’,Almanya ve İngiltere'den müşterileri var ANTALYA



- Antalya’da ilk erik hasadı Altınova bölgesinde yapıldı. Türkiye’nin ilk erik hasatı rekorunu 3 yıldır kimseye bırakmayan üretici Cengiz Avcı, geleneği bozmadı ve ilk erik hasatını yaparak 100 gram eriği, 100 TL’den satışa sundu. Antalya’nın Altınova Mahallesi’nde, içerisinde 200 can erik ağacının bulunduğu serasında erik üreten Cengiz Avcı, ilk hasatta 50 kg meyve almayı planladıklarını, ikinci gelen çiçekten 3 ton erik elde ederek, Almanya ve İngiltere’ye ihraç edeceklerini söyledi.



"İlk hasat başladı" Üç yıldır ilk erik hasatı Türkiye rekorunun kendisine ait olduğunu kaydeden Cengiz Avcı, “Hasada bir hafta önce başladık. Mersin’le başa baş giderken, bazı teknik değişikliklerle Mersin’den 1,5 ay daha öne çektik. Verimde biraz düşüş olmasına rağmen, bu yıl 26 Şubat’ta meyvelerimiz çıktı. Arkasından da ikinci ürünümüzü almayı hedefliyoruz, ağaçlarımız çiçekte meyvelerimiz geliyor” dedi.

"İlk müşteriler Dubai ve Rusya" Talebe göre hasat yaptıklarını dile getiren Avcı, “ Talep ve ihtiyaca göre hasat yapıyoruz. Yurtdışından Dubai ve Rusya’dan müşterilerim var. Onların isteklerine cevap veriyorum. Küçük kaseler de veya 3kg- 5 kg olarak gönderiyorum” diye konuştu.

"100 gram erik 100 TL" Soğuk hava deposundaki eriklerin taze erikle kıyaslanmasının mümkün olmadığının altını çizen Cengiz Avcı, “ Eriklerimiz dalından koptu ve tazedir. Şu an 60 gramlık kaselerimizi 70 TL’den satışa sunduk. 100 gramlık kaselerimizin fiyatı da 100 TL’den satışa sunuldu. 100 gramda 18 tane erik var. Üç tane eriğe 100 TL istemiyoruz. Soğuk hava deposundan değil, eriklerimiz dalından koptu tazedir” ifadelerini kullandı. Cengiz Avcı, erik serasını kamera ve bekçili koruma sistemiyle korunaklı hale getirdiklerini ifade ederek, fiyatların yüksek olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem olarak, kangal köpeklerinin ve bekçilerin alanda nöbet tuttuğunu söyleyerek alanı kontrol altında aldıklarını ve Nisan Ayı itibariyle hasatlarının son bulacağını dile getirdi. (EA-



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