Ereğli nüfusu 6 ili geride bıraktı

-Ereğli drone ile havadan görüntü

-İlçe merkezinden insanlar detay

-Salih Atlasoğlu ile röportaj

-Güven Gürle ile röportaj

-Beyza Nur Güney ile röportaj



( ZONGULDAK -ÖZEL-DRONE) ZONGULDAK



- Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Zonguldak’ın Ereğli ilçesinin nüfusu 6 ilin nüfusunu geride bıraktı. 31 Aralık 2020 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Kdz. Ereğli’nin nüfusu 2019 yılına oranla bin 20 kişi artarak 176 bin 642 oldu. Bu nüfusun 121 bin 237’si ilçe merkezi, 55 bin 405’i ise belde ve köy nüfusu oluştururken, yıllık nüfus artış hızı binde 5,8 olarak açıklandı. Türkiye’nin nüfusu en düşük olan iller sıralamasında, Bayburt 81 bin 910, Tunceli 84 bin 660, Ardahan 97 bin 319, Gümüşhane 164 bin 521, Kilis 142 bin 490, Artvin 170 bin 875 ile Ereğli nüfusunun gerisinde kaldı. Nüfusunun yanında sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda bir çok ili geride bırakan Ereğli, Karabük ve Bartın’ın ardından Zonguldak’tan ayrılıp il olmak istiyor. 2018 yılında 175 bin 605 olan Kdz. Ereğli’nin nüfusu 2019 yılında 175 bin 622, 2020 yılında da 176 bin 642 olarak açıklandı. Zonguldak il merkezinin son 2 yılda 8 bin 494 kişi göç verdiği ortaya çıkarken, Ereğli’de ise nüfus artışı dikkat çekiyor.



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