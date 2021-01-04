Emekli olmak isteyip de prim borcu olanlara kredi fırsatı

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( ANKARA ) ANKARA



- Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) kamu bankaları ile yaptığı protokol ile sigortalılara kredi kullanmak suretiyle emekli olma imkânı getirildi.

Sigortalılar, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe kadar bankadan aylık 1,60 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecekler. SGK ile Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası arasında ‘SGK ile Kamu Bankaları Arasında Kredi İş birliği Protokolü’ imzalandı. SGK Başkanlığı binasında düzenlenen törene SGK Başkanı İsmail Yılmaz, Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Lütfü Çelebi, Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar ve Halk Bank Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay katıldı.

Yapılan anlaşmaya göre sigortalılara kredi kullanmak suretiyle emekli olma fırsatı getirildi.

Sigortalı vatandaşlar, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe kadar bankadan aylık 1,60 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecekler. Bu imkândan yararlanmak isteyen vatandaşlar, sigorta prim borçlarına ilişkin yapılandırma başvurularını Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerine yapabilecek. Sigortalılar, Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlükleri tarafından verilecek emekli olabileceklerine ilişkin yazı ile birlikte Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası şubelerinden tercih ettikleri bankaya başvuru yapacak. İmza töreninde konuşan SGK Başkanı Yılmaz, yapılandırma kanunu kapsamında birikmiş prim borçlarının yapılandırılmasının yanı sıra Bağkurlu sigortalı vatandaşların daha önce prim ödenmediği için durdurulan sürelerini eskiye döndürme imkanının verildiğini belirterek, “1 Ocak 2009 - 31 Aralık 2010 tarihleri arasındaki sigortalılık süresi durdurulan sigortalının bu süreyi ihya edebilmek için ödeyeceği prim tutarı 2020 yılı rakamlarına göre 24 bin TL iken yapılandırmaya başvurulursa 24 bin TL yerine yaklaşık 9 bin TL ödenecek yani yüzde 63 oranında indirim söz konusu olacaktır” ifadelerini kullandı. Prim borçlarını ya da ihya edilecek sürelere ilişkin borçlarını ödemeleri halinde emekli olabilecek durumda olanlara yönelik bir anlaşma olduğunun altını çizen Yılmaz “Protokol ile; yapılandırılan borcunu ödemesi halinde aylık bağlanabilecek sigortalılarımıza, herhangi bir ödeme güçlüğü çekmeden, banka kredisi ile emeklilik imkanı sunulacaktır. Sigortalılarımız, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son gününe yani 31 Mart’a kadar aylık 1,60 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabileceklerdir” şeklinde konuştu.

(Mİ-BC -



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