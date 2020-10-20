Elle taşınabilir elektrik üreten cihaz üretti

-Elle taşınabilir cihazın çalışmasından detaylar

-Abubekir Taşbaşı’nın açıklamaları



( ERZURUM ) - ERZURUM



- Erzurum’da ‘Dadaş Kaşif’ lakaplı Abubekir Taşbaşı, köylerde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için elle taşınabilir elektrik kaynağı üretti. Taşbaşı icat ettiği aletin, hayvancılıkla uğraşıp elektrik kaynağı bulamayan vatandaşların işini kolaylaştırabileceğini ifade etti.

Elektrik teknisyeni 57 yaşındaki Abubekir Taşbaşı köylerde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için tekerleği döndükçe elektrik üreten ve elle taşınılabilir olan bir cihaz üretti. Alternatif elektrik üreten tekerlek ile aküyü birbirine bağlayan Taşbaşı, tekerleğin dönmesi içinde bir mekanizma yaptı. Mekanizma sayesinde dönen tekerlek hem elektrik üretiyor hem de aküyü şarj edebiliyor. “Elektrik kaynağı bulamayan vatandaşlarımız bu cihazla ihtiyacını giderecek” Köylerde hayvancılıkla uğraşan vatandaşların icat ettiği cihazla kendilerine elektrik sağlayabileceklerini belirten Elektrik Teknisyeni Abubekir Taşbaşı, “Bu icat ettiğim aleti ilk olarak motor sıklette test ettim. Hem elektrik üretiyordu hem de şarjını doldurarak motoru hareket ettiriyordu. Bu sefer cihazın kendisini motora bağlamadan elle taşınabilir şekilde yaptım. Köylerde hayvancılıkla uğraşan ve elektrik kaynağı bulamayan vatandaşlarımız bu cihazla elektrik ihtiyacını giderecek. Güneş panellerine ihtiyaç duymadan bununla kendilerine elektrik sağlayabilecekler” dedi.

“Elektrikler kesildiğinde mum ışığıyla değil bu cihazla aydınlanın” Vatandaşların artık elektrikler kesildiğinde mum ışığında oturması gerekmediğini kaydeden Taşbaşı, “Elektrikler kesildiği zaman ışıklar gidiyor. O zaman insanlar mum ışığında oturmak yerine bu cihazla evin elektriklerini tekrardan aktif hale getirerek aydınlanabilir. Alternatif elektrik üreten bir tekerlek yaptım ve tekerlek ile aküyü birleştirdim. Tekerleğin dönmesi içinde bir mekanizma yaptım. Tekerlek döndükçe hem elektrik üretiyor hem de aküyü şarj ediyor. Ayrıca Televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi aletleri de kolaylıkla çalıştırabiliyor” açıklamalarında bulundu. (ÇK-ÖB)



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