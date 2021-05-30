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30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
EKAY, Dünya Çevre Gününde çöpten elektrik üretmeye başlayacak

EKAY, Dünya Çevre Gününde çöpten elektrik üretmeye başlayacak

TESİSİN DRONE GÖRÜNTÜLERİ

( DİYARBAKIR -DRONE) DİYARBAKIR

Küplü Rehabilitasyon Elektrik Üretimi Elektrik Enerjisi Elektrik Santrali 


- Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin 50 yıllık çöp sorunu çözecek olan Entegre Katı Atık Yönetiminde (EKAY) 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde elektrik üretmeye başlayacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Karacadağ çöp depolama sahasında yap-işlet-devret modeliyle 20 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen EKAY Projesinde, çöp depolama sahasında sürdürülen rehabilitasyon çalışmalarının yüzde 90’ını tamamlandı. Daha önce atıklardan çıkan ve havaya karışan dumanlar rehabilitasyon çalışmasıyla söndürüldü, çöp görüntüsü yok oldu ve alana toprak serildi. Projede kapsamında 2 bin 50 metrekarelik enerji üretim santrali yapılan alanda, 10 bin metreküplük gaz balonu monte edildi. Çöp sahasında üretilen gaz toplama sistemleri balonu dolduruldu. Tüm teknik test ve kalibrasyon çalışmaları tamamlanan testin 1. etabı elektrik enerjisi üretimine hazır hale getirildi.
Proje kapsamında ilk hedef olarak belirlenen elektrik enerjisinin deneme üretimi gerçekleştirildi.
İkinci aşamada ise alanda düzenli depolama sahası ve ayrıştırma ünitelerinin inşasına başlanacak. "Bu şehri yıllardır yöneten zihniyetler bu probleme el sürmemişler" Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kentin 50 yıldır hiç karışılmamış vahşi çöp depolama problemini çözmek üzere EKAY Projesinin ihalesini geçen yıl temmuz ayında yaptıklarını söyledi.

Bugüne kadar kent merkezi ve tüm ilçelerin tamamında çöplerin vahşi depolamayla yöntemiyle toplandığını belirten Vali Karaloğlu, "Bu çağda bu olmaz. Geçen sene Haziranın 16'sında Diyarbakır'da göreve başladım. Temmuzun 17'sinde tam bir ay sonra Diyarbakır'da ihale ettiğim ilk iş bu çöp meselesidir. Bu şehri yıllardır yöneten zihniyetler bu probleme el sürmemişler. EKAY Projemizle Bağlar ilçemizdeki merkezdeki çöpleri biriktirmiş olduğumuz alandaki yer düzenlemesi bitti. Alandaki gazı topladık, elektrik santralimiz kuruldu. 5 Haziran Dünya Çevre Gününde vahşi çöp depolama alanında oluşan metan gazından ilk defa elektrik üretimine başlayacağız” dedi.

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