Ege’de kiraz hasadı devam ediyor

-Kiraz hasadı yapanlar

-Üretici Ertan Gülşen ile röportaj

-Hasat edilen kirazlardan görüntü

-Hüsniye Gülşen ile röportaj

-Genel ve detaylar



( AYDIN -ÖZEL)- Aydın ve İzmir yaylalarında kiraz bereketi AYDIN



- Menderes Ovası’nda mayıs ayı ortalarında başlayan kiraz hasadı, havaların ısınması ile birlikte Aydın ve İzmir yaylalarında devam ediyor. Çoğunluğu ihracata giden yayla kirazları Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın ağzını tatlandırıyor. Girdi fiyatlarındaki artışa rağmen hallerinden şikayetçi olmayan kiraz üreticisinin tek sıkıntısı işçi bulamamak.Aydın ve İzmir’in yüksek kesimlerinde yer alan yaylalarda kiraz hasadı tüm yoğunluğu ile devam ediyor. Bu yıl sıcakların geç bastırmasından dolayı hasat sezonunun uzadığını belirten Ovacık Yaylası üreticilerinden Ertan Gülşen, sezona 35-40 TL’den başlayan kiraz fiyatlarının 13 TL’ye kadar düştüğünü belirterek “Yaylalarda yeni başladık. Fiyatlardan 8 TL’den 13 liraya kadar değişiyor. Bu yıl gübre ve girdi fiyatları pahalı ama geçen yıla göre iyi. Üretici çok memnun değil ama başka çaremiz de yok. Gübre fiyatları ve yevmiye fiyatları çıktı yine de memnunuz” diye konuştu.

Kiraz hasadında erkekler yüksek ağaçlardan toplama işini yaparken kadınlar da kirazların ayıklama işini yapıyor. İşçilik ve girdi fiyatlarındaki artışa rağmen geçen yıla göre bu yıl fiyatların daha iyi olduğunu belirten Hüsniye Gülşen ise, ihracata yönelik üretim yaptıklarından dolayı emeklerinin karşılığını aldıklarını söyledi.



Ünlü Seyyah Evliya Çelebi’nin “Dağlarından yağ ovalarından bal akar” sözleri ile tarif ettiği Aydın’da incir, zeytin, pamuk ve kestanenin yanı sıra binlerce ton kiraz üretimi yapılıyor. Özellikle Aydın ve İzmir arasında kalan yaylalarda üretilen kirazlar yüksek kalitesi ile biliniyor. Rusya, Avrupa ülkeleri ve Irak dahil her tarafa kiraz satışının yapıldığı Aydın ve İzmir’de en büyük sıkıntı çalışacak kalifiye eleman bulunmaması.

