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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Edremit Körfezi'nde yeşil çizik zeytin üretimi başladı

Edremit Körfezi'nde yeşil çizik zeytin üretimi başladı

Edremit yeşil çizik zeytin detayı

Asad Zeytin Ağacı Lyon Zeytinyağı 

-Ali Yılmaz Diker röp.
-üretim detayları

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir’in Edremit ilçesinin coğrafi işaretli ürünleri arasında yer alan Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini üretimi başladı.
Zeytin ve zeytinyağının önemli merkezlerinden birisi olan Edremit ilçesinde geçtiğimiz yıllarda coğrafi işaret alarak tescillenen zeytin üretimi devam ediyor. 3 milyon zeytin ağacının bulunduğu Edremit’te Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini hakkında bilgi veren Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, “Edremit Körfezinde 10 milyon zeytin ağacı var. Bunlar çoğunluk ile Edremit yağlık dediğimiz, bu bölgeye has bir zeytin çeşididir. Edremit ilçemizde ise 3 milyon civarında bir ağaç sayımız vardır. Bu Edremit yağlık çeşidini ilk hasada başladığımız günlerde kırma yaparız. Kırmadan sonra zeytin biraz daha yağlandığı zaman ve yeşilken topladıklarımızı havuzlara ıslarız. Doğal bir şekilde havuzlarda çok az tuzlu su ile fermente ederek bekletiriz. Bu fermente edilen zeytinler kalitesine, standardına ve vasfına göre yeşil çizin zeytin olarak üretilir” dedi.
Yeşil çizik zeytininin tescilli bir ürün olduğunun altını çizen Başkan Diker, “Şu an Türkiye’de Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini aranan bir çeşit. Aranan bir özelliğe sahip. Bunun bu özelliğinden dolayı bizlerde Edremit Ticaret Odası ile birlikte hareket ederek Edremit Körfezi yeşil çizik zeytininin coğrafi işaretini almış bulunuyoruz. Bu zeytini bu şekilde tüketicinin beğenisine sunuyoruz” diye konuştu.

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